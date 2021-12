Ώρα για ανανέωση: Τα πιο φινετσάτα και κομψά πλεκτά γι' αυτόν τον χειμώνα

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη ενός πλεκτού τον χειμώνα. Είναι το item που έρχεται στην “πρώτη γραμμή” της ντουλάπας μας κάθε φορά που η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει για να δώσει λύση για κάθε περίσταση.

Το πουλόβερ είναι ένα κομμάτι πασπαρτού για την γκαρνταρόμπα κάθε γυναίκας, που μπορεί να φορεθεί με πολλά διαφορετικά στυλ σε κάθε περίσταση. Συνδυάζοντας το πουλόβερ μας με ένα ψηλόμεσο tailored παντελόνι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο σοφιστικέ office look ή φορώντας το με μια leather, σατέν, πλισέ ή glitter skirt μπορούμε να κάνουμε μια effortless glam chic εμφάνιση. Ειδικά τις ημέρες που δεν έχουμε διάθεση να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το styling μας και θέλουμε να ντυθούμε γρήγορα με κάτι ζεστό και άνετο, τα πουλόβερ είναι η εύκολη λύση για ένα comfy but chic look.

Επειδή όμως, είχαμε ανάγκη να ανανεώσουμε τις επιλογές σε knitwear που έχουμε στην ντουλάπα μας, αναζητήσαμε μερικά πλεκτά που θα δώσουν νέο αέρα στις εμφανίσεις μας. Βρήκαμε πολλά σχέδια στο iistos.gr, ένα e-shop αφιερωμένο στο knitwear, το οποίο φέρνει στην Ελλάδα τα πιο όμορφα, διαχρονικά και φινετσάτα πλεκτά από την Ιταλία.

Πουλόβερ με χαλαρά και άνετα ζιβάγκο, με ανοιχτή και κλειστή λαιμόκοψη, σε στενή και φαρδιά γραμμή, πουλόβερ cropped, oversized, αλλά και με κανονικό cut, φορέματα, καθώς και πλεκτά κοντομάνικα είναι μόνο μερικές από τις προτάσεις του iistos.gr που προσθέσουν κάτι από το italian chicness στις εμφανίσεις μας.

Η χρωματική τους παλέτα κινείται κυρίως σε μπεζ, camel και baby blue αποχρώσεις, ενώ φυσικά υπάρχουν και κομμάτια σε basic χρώματα όπως το μαύρο, το λευκό και το γκρι. Έχουν απαλή υφή και η πλέξη τους είναι πολύ πυκνή, ώστε να μας κρατούν ζεστές. Είναι ευκολοφόρετα και ανεπιτήδευτα κομψά και σίγουρα αξίζουν μια θέση στα ράφια μας.

Παρακάτω λοιπόν συγκεντρώσαμε τα αγαπημένα μας κομμάτια της φετινής συλλογής του iistos.gr, που θα αναβαθμίσουν ακαριαία τις εμφανίσεις μας.

