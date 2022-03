Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down: Τελικά πόσο συμπεριληπτική είναι η ελληνική κοινωνία;

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, μιλήσαμε με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Down και τη σημασία της συμπερίληψης.

Σήμερα, Δευτέρα 21 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, μια πολύ καλή αφορμή για περισσότερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για το τι είναι το Σύνδρομο Down, τι σημαίνει να έχεις Σύνδρομο Down και πώς οι άνθρωποι με σύνδρομο Down συμβάλλουν στη ζωή και την κοινωνία μας. Είναι επίσης μια καλή αφορμή για να αναλογιστούμε πόση πρόοδο έχει κάνει η κοινωνία μας όσον αφορά την συμπερίληψη τους. Έχουν ευκαιρίες; Αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι με ίσα δικαιώματα; Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους; Μπορούμε να αποκαλούμε την κοινωνία αυτή συμπεριληπτική;

Το σύνδρομο Down ή τρισωμία 21 περιγράφει μια χρωμοσωμική ανωμαλία, που επηρεάζει την σωματική διάπλαση, την ψυχοκοινωνική εξέλιξη και την νοητική ανάπτυξη των ατόμων -σε ήπιο όμως βαθμό, που δεν είναι ενδεικτικός των ικανοτήτων, που ένα άτομο με σύνδρομο Down μπορεί να έχει. Κι όμως ένας από τους βασικότερους μύθους είναι ότι τα άτομα με ΣΝ είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή ειδικές ικανότητες.