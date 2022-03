- Θα παρουσιαστούν Case Studies από κορυφαίους ειδικούς ομιλητές/τριες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. - Η διαφορετικότητα και συμπερίληψη στον Δημόσιο τομέα. - Δυνατότητα συμμετοχής και με φυσική παρουσία*.

Η διαμόρφωση και η εφαρμογή μιας εταιρικής κουλτούρας και ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει και προωθεί την διαφορετικότητα και συμπερίληψη (Diversity & Inclusion), αποτελεί επιτακτική ανάγκη στη χώρα μας. Στο 2nd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion, θα συζητηθούν τα θέματα και τα προβλήματα αυτά μέσα από την πρακτική οπτική γωνία των επιχειρήσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα και πως οι ίδιες και με ποια ειδικά προγράμματα και εργαλεία τα εφαρμόζουν. Ακόμη, θα αναλυθεί ο ουσιαστικός ρόλος της Ανώτατης Διοίκησης και του HR στα πλαίσια της εφαρμογής προγραμμάτων Diversity & Inclusion. Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό. Το συνέδριο θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ



ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Δημιουργώντας κουλτούρα Diversity & Inclusion στην εταιρεία – Case Studies



Inclusion Champions



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Ο ρόλος του Management

Η Συμβολή της Ανώτατης Διοίκησης

Η Συμβολή του HR

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Woman Presence in Athex 25 Index

ΟΜΙΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ



Συρεγγέλα Μαρία, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων

Βαρβαρίγου Θεοδώρα, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΕΥΔΑΠ



Βουβονίκου Θάλεια, HR Head Greece & Cyprus Henkel Hellas S.A.



Διαμαντή Ηλέκτρα, Head of Human Resources, Westnet Distribution S.A



Δοξάκη Δέσποινα, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ΔΕΗ



Ιωάννου Δωροθέα, Deputy Chief Operating Officer, The American P& I Club



Κάλφα Λάρα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Υπερταμείου



Κοσσένα Έλενα Φ., Lawyer & Mediator - Partner, Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρία



Δρ. Κουφόπουλος Δημήτριος Ν, BSc, MBA, PhD, FCIM, FIC, CMBE, FRSA, University of London, Founder Hellenic Observatory of Corporate Governance



Δρ. Λειβαδάρου Τζένη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ελλάκτωρ



Markaki - Bartholdi Diana, CEO, Boardroom



Πετροπάκη Άλκηστης, General Manager, Advance Gender Equality in Business – Switzerland

Στέγγου Υλιάνα, Πρόεδρος, Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό



Φασούλα Πίμη, Communications & Marketing Director, Alpha Satellite Television S.A.



Φοινικοπούλου Αλίκη, Director EU Government Affairs and Public Policy-Salesforce and Vice- Chair of the Diversity and Inclusion Taskforce of the American Chamber of Commerce to the EU

Hedwige Nuyens, Chair European Women on Boards

Οι εργασίες του 2nd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion, τελούνται υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό.



Silver Sponsor: HENKEL HELLAS S.A.

Bronze Sponsor: ΕΥΔΑΠ

Ώρα διεξαγωγής: 09:30 – 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πρόγραμμα του Forum: https://cleon.gr/conferences/women-forum-2/



Για δήλωση συμμετοχής με φυσική παρουσία: https://cleon.gr/register-forms/forma-eggrafis-fysiki-parousia-women-forum-2/

Για δήλωση διαδικτυακής συμμετοχής: https://cleon.gr/register-forms/forma-virtual-eggrafis-women-forum-2/



*Περιορισμένος αριθμός ατόμων. Η ασφάλεια όλων είναι προτεραιότητα των διοργανωτών

και το συνέδριο θα πληροί όλα τα νόμιμα πρωτόκολλα που αφορούν τον COVID-19. Με

βάσει τα τελευταία μέτρα κατά του Covid 19, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι

συμμετέχοντες να έχουν είτε πιστοποιητικό νόσησης είτε το πιστοποιητικό εμβολιασμού

καθώς το PCR ή το Rapid test δεν θα γίνονται πλέον δεκτά.

Λίγα λόγια για την CLEON Conferences & Communications:

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους: