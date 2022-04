Bride to be: Βρείτε τον τύπο νυφικού που θα λατρέψετε

Η συλλογή Adore by Justin Alexander's Spring/Summer 2022 είναι αφιερωμένη σε όλες τις μοναδικές και ασυμβίβαστες γυναίκες around the world.

Αυτές τις γυναίκες πηγή έμπνευσης, που μας έχουν διαμορφώσει χαρακτήρα και μας έχουν δώσει δύναμη σε όλη μας τη ζωή! Η νέα κολεξιόν Adore έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τις νύφες σε όλο τον κόσμο να βρουν ένα νυφικό που αντανακλά την προσωπικότητα τους και το ελεύθερο πνεύμα τους.

Όλες αυτές οι σύγχρονες μούσες της καθημερινότητας μας, γυναίκες με στόχους, όνειρα, όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, αποτελούν τον πυρήνα της νέας συλλογής spring-summer 2022.

Γυναίκες ξεχωριστές, γυναίκες easy - going , γυναίκες civil chic, γυναίκες urban, γυναίκες bride-to-be!

Η νέα συλλογή του οίκου φέρνει μαζί της μια φρέσκια προσέγγιση στο bridal σχέδιο, με elegant αισθητική και μοντέρνα φινιρίσματα. Οι αέρινες γραμμές και τα minimal σχέδια καθορίζουν αναμφισβήτητα κάθε δημιουργία της συλλογής, ενώ οι εκλεπτυσμένες δαντέλες, τα σύγχρονα κεντήματα και οι trendsetting λεπτομέρειες επιτρέπουν σε κάθε νύφη να λάμψει με την παρουσία της.

Κατανοώντας ότι κάθε γυναίκα έχει τον δικό της μοναδικό χαρακτήρα και στιλ, οι δημιουργίες της συλλογής Adore by Justin Alexander προορίζονται για εξαιρετικά εξατομικευμένες bridal εμφανίσεις. Εμπνευσμένη και επηρεασμένη από τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022 υπόσχεται να εκπληρώσει το όνειρο κάθε νύφης να βρει το φόρεμα που αντικατοπτρίζει τη δική της προσωπικότητα. Εσύ σε ποιον τύπο bride-to-be ανήκεις;

The New York Bride

Είναι χαλαρή, δεν παίρνει τη ζωή πολύ στα σοβαρά, τα έχει βρει με τον εαυτό της και παραμένει συγκεντρωμένη στους στόχους της. Επιλέγει ένα απλό αλλά εντυπωσιακό νυφικό από τη συλλογή Adore by Justin Alexander Spring/Summer 2022, με statement αξεσουάρ που αντικατοπτρίζουν την αγάπη της για τις τελευταίες τάσεις της μόδας.

The English Bride

Είναι cool, θαρραλέα και περιπετειώδης. Της αρέσει να ρισκάρει και είναι απαλλαγμένη από συγκεκριμένα στερεότυπα. Είναι μια σύγχρονη, εναλλακτική πριγκίπισσα που δεν χρειάζεται κάστρο. Επιλέγει ένα αέρινο νυφικό Adore by Justin Alexander με μια ελαφριά θηλυκή πινελιά και συμπληρώνει το bridal look της με edgy αξεσουάρ, όπως το αγαπημένο της βραχιόλι, και ένα επιμελώς ατημέλητο hairstyle.

The Traditional Bride

Είναι σεμνή και γεμάτη αγάπη για τον σύντροφό της, την οικογένεια και τους φίλους της. Δεν της αρέσουν οι φανταχτεροί γάμοι, αλλά προτιμά μια οικεία τελετή με τα αγαπημένα της πρόσωπα, στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται η αγάπη. Για τη μεγάλη της ημέρα επιλέγει ένα chic νυφικό Adore by Justin Alexander SS22 με ένα παιχνιδιάρικο twist και ολοκληρώνει την εμφάνισή της με fashion-forward αξεσουάρ για τα μαλλιά.

Tip: Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η εξαιρετική ποιότητα, το κομψό στιλ και η εμπιστοσύνη που εμπνέει στις brides-to-be, είναι όλα στοιχεία που κατατάσσουν τον οίκο Justin Alexander σε ένα από τα πιο επιδραστικά wedding brands σε Ευρώπη και Αμερική.