Facebook Live από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360: Οι γυναίκες έχουμε το φως και τη λιακάδα μέσα μας!

Μια ευχάριστη συζήτηση σχετικά με τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά στο Facebook οι φίλοι του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, με 3 εξαιρετικές προσκεκλημένες – πρότυπα για τους νέους.

Η Βάσω Στασινού Νικοπολίδη, ambassador του GWOMEN, η Κατερίνα Τοπούζογλου, ιδρύτρια του περιβαλλοντικού οργανισμού All For Blue και η Ευγενία Σαμαρά, ηθοποιός και founder του Your Pet App μίλησαν με θερμά λόγια για τις γυναίκες και αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που και οι ίδιες αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους.

«Η κοινωνία σήμερα θέλει τις γυναίκες μητέρες, νοικοκυρές και παράλληλα εργαζόμενες και επιτυχημένες σε αυτό που κάνουν.» ανέφερε η Βάσω Στασινού, «Η γυναίκα μετά την μητρότητα εξακολουθεί να έχει πρόσωπο στην κοινωνία», τονίζει.

Για τις καλεσμένες όλες οι γυναίκες είναι ηρωίδες και πηγές έμπνευσης: από την ηλικιωμένη κάτοικο ενός ακριτικού νησιού, μέχρι τη σύγχρονη μητέρα που συνδυάζει την ανατροφή του παιδιού με την επαγγελματική της καριέρα, οι γυναίκες καθημερινά προσφέρουν στην κοινωνία, αφουγκράζονται τις ανάγκες της και δεν το βάζουν κάτω. Έτσι, με αισιοδοξία αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής Marketing του Ομίλου ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, Χρήστος Κιούσης, ο οποίος αναφέρθηκε στη στατιστική του Ομίλου, όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γυναίκες, αλλά και η πλειοψηφία των υψηλών διοικητικών θέσεων καλύπτεται από αυτές.

Εξαιρετικές πρωτοβουλίες γυναικών

Η Βάσω Στασινού Νικοπολίδη είναι ambassador του GWOMEN και μητέρα τριών παιδιών. Όπως αναφέρει, στόχος του GWOMEN είναι να αναδεικνύει δυναμικές γυναίκες που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, προσφέροντας υγιή πρότυπα για τα μικρά κορίτσια. Το GWOMEN λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον του Gazzeta, ενός καθαρά ανδροκρατούμενου πεδίου, όπου εκτός των άλλων οι άντρες εκπαιδεύονται να παρακολουθούν γυναικείο αθλητισμό.

Η Κατερίνα Τοπούζογλου αθλήτρια και λάτρης του νερού και των θαλασσών ίδρυσε τον περιβαλλοντικό οργανισμό All for blue, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου υποσυστήματος. Ο οργανισμός έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς μέχρι τώρα έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 55.000 μαθητές μέσω σεμιναρίων σε σχολεία. H δυναμική του δράση που περιλαμβάνει παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς, ημερίδες ευαισθητοποίησης και δράσεις με τη συμμετοχή εθελοντών.

Η Ευγενία Σαμαρά, ιδιαίτερα δραστήρια με σπουδές στη γεωπονική και στην υποκριτική και μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα στην τηλεόραση, προχώρησε στη δημιουργία του Your Pet App, με στόχο να βοηθήσει τόσο τη φιλοζωική κοινότητα να συγκεντρωθεί, αλλά και τα ίδια τα ζώα. Πέρα από τις δυνατότητες εύρεσης εξαφανισμένων ζώων, το Your Pet App διοργανώνει δράσεις και Ημέρες Υιοθεσίας σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ισότητα των δύο φύλων και το #MeToo

Για την ισότητα γυναικών και ανδρών οι τρεις καλεσμένες συμφώνησαν ότι είναι θέμα εκπαίδευσης. Πρώτοι οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να εντοπίσουν τα λάθη τους. «Είναι δουλειά όλων, όχι μόνο των γυναικών», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ευγενία Σαμαρά: «Όλοι εκπαιδευτήκαμε από ένα πατριαρχικό καθεστώς. Θα πρέπει χέρι – χέρι οι δύο γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους». Οι γονείς εκπαιδεύουν τους γιους και τις κόρες τους να σέβονται το γυναικείο φύλο.

Αναφορικά με το κίνημα #MeToo οι καλεσμένες ανέφεραν ότι οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε για να μπει παραδειγματική τιμωρία στους θύτες, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχες πράξεις στο μέλλον. Αλλά το ιδανικό θα ήταν κάποια μέρα να εξαλειφθούν τα φαινόμενα και να μην φτάνουμε στο έγκλημα.

Κλείνοντας, σε ερώτηση του Χρήστου Κιούση για το συμβολισμό ημερών, όπως η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας οι καλεσμένες ανέφεραν πως η συμπεριφορά, ο σεβασμός και η αγάπη προς τις γυναίκες πρέπει να είναι ίδιος κάθε μέρα. «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι κάτι ξεχωριστό πλέον. Παλιότερα υπήρξα ένθερμη υποστηρίκτρια της ανωτερότητας της γυναίκας. Όμως πλέον βλέπω ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο περιβάλλον», ανέφερε η Κατερίνα Τοπούζογλου χαρακτηριστικά.

