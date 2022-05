"Labels are for bottles, not for people": Κάνουμε στην άκρη τις ετικέτες

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μας καλεί να αφήσουμε στην άκρη τις «ετικέτες».

Σε μία συμβολική πρωτοβουλία προς τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός κλίματος πολυμορφίας και συμπερίληψης προχωρά η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μέσα από μια νέα και ιδιαίτερη ενέργεια

Υπάρχουν φορές που χρειάζεται όλοι μας να κάνουμε τα λόγια πράξη. Ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως αυτό της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Ένα θέμα που συνιστά διαχρονικά βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας. Έτσι, φέτος, η εταιρεία - στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτισμικής Διαφορετικότητας - κάνει ακόμη ένα πρωτοποριακό βήμα και προχωρά σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συμβολική δράση, τοποθετώντας το θέμα στο προσκήνιο.

Με βασικό μήνυμα το «Labels are for bottles, not for people», η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε στην αποστολή ενός tailor made press kit, το οποίο περιείχε 4 συσκευασίες των προϊόντων της, που είχαν καλυφθεί «συμβολικά» με μια λευκή ετικέτα. Με αυτόν τον τρόπο, μας κάλεσε όλους να αφήσουμε στην άκρη τις «ετικέτες» και να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε πέρα από αυτές. Σαν ένα θετικό πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας συλλογικής κοινωνικής κουλτούρας σεβασμού προς την διαφορετικότητα του άλλου.

Με την κάλυψη των ετικετών στις φιάλες των προϊόντων της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μας προσκαλεί όλους να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σχετικά με τη σημασία της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, αρχής γενομένης από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το καθετί γύρω μας, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Όπως ένα μπουκάλι μπύρα. Διότι η αλήθεια είναι πως με ή χωρίς ετικέτα, το περιεχόμενο και η ουσία του είναι ακριβώς ίδια.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δεν περιορίζεται στην υλοποίηση δράσεων μόνο για τη βελτίωση της εταιρικής κουλτούρας και την παροχή προς τους εργαζόμενους ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ίσες ευκαιρίες για όλους. Παράλληλα, επιδιώκει έμπρακτα την δημιουργία ενός ισχυρού αποτυπώματος στην κοινωνία, ως ένας άξιος εταιρικός σύμμαχος προς ένα πιο ισότιμο και συμπεριληπτικό μέλλον για όλους.

#LabelsAreForBottlesNotForPeople

#NoLabel