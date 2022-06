Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας του Release Athens 2022

Την Τετάρτη, 15 Ιουνίου, στη σκηνή της Πλατείας Νερού ανεβαίνουν τρία διαφορετικά συγκροτήματα, με διαφορετικές αναφορές και από διαφορετικές εποχές. Κοινό χαρακτηριστικό τους, η σπουδαία τους live παρουσία και η αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική τους ποιότητα.

Headliners, ο Nick Cave με τους Bad Seeds που μαζί έχουν γράψει μερικές απ΄ τις πλέον χρυσές σελίδες της κιθαριστικής μουσικής. Απ’ τη μια, ένας πραγματικά χαρισματικός frontman με ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό κοινό και απ’ την άλλη, μια απ’ τις πιο καθηλωτικές μπάντες εκεί έξω.



Μαζί τους, οι Σκοτσέζοι Mogwai, οι οποίοι μετά από σχεδόν 25 χρόνια καριέρας διανύουν την καλύτερή τους περίοδο και η πιο καυτή indie μπάντα του πλανήτη, οι Fontaines D.C. που έρχονται να παρουσιάσουν έναν, κατά γενική ομολογία, απ’ τους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς.

Την ημέρα συμπληρώνουν, οι Sugar for the Pill του εξαιρετικού “Wanderlust” και το νέο όνομα του εγχώριου indie rock, Royal Arch.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17.00

17:20 / Royal Arch

18:10 / Sugar for the Pill

19:15 / Fontaines D.C.

20:45 / Mogwai

22:45 / Nick Cave & The Bad Seeds

Η προπώληση συνεχίζεται προς 55€ ενώ στο ταμείο θα κοστίζει 60€

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s

και Viva Spot Τεχνόπολης

Oλα τα τελευταία νέα, χρηστικές πληροφορίες, αγορά εισιτηρίων από το www.releaseathens.gr

Επωφεληθείτε απ’τις προσφορές διημέρου για να παρακολουθήσετε περισσότερες ημέρες του Release Athens 2022 με χαμηλότερο κόστος.

www.releaseathens.gr/prosfores/



Αν χρησιμοποιήσεις το εισιτήριο που αγόρασες για τα φεστιβάλ του 2020 και 2021 για να πας στην ίδια ημέρα ή είσαι κάτοχος 2ήμερου, 3ήμερου ή του Full metal ticket , τότε αυτόματα παίρνεις ένα bonus δωρεάν κατανάλωσης, αξίας 5 έως 20€ , για χρήση στο χώρο του φεστιβάλ.

Το bonus αυτό θα το προμηθευτείς σε ειδικό ταμείο αμέσως μετά την είσοδό σου σε αυτόν.



Oλες οι λεπτομέρειες από εδώ.

https://www.releaseathens.gr/5-euros-coupon/

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια για κάθε ημέρα.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

www.releaseathens.gr/viptickets_2022/

Φέτος, το Release Athens είναι το πρώτο φεστιβάλ που εισάγει το concept της άμεσης και πλήρους πληροφόρησης των επισκεπτών του με οικολογικότερη προσέγγιση. Μέσω αναρτημένων QR codes σε κάθε χώρο του φεστιβάλ, ο επισκέπτης θα μπορεί χρησιμοποιώντας το κινητό του να πλοηγηθεί με ακρίβεια οπουδήποτε μέσα στο χώρο του φεστιβάλ αλλά και να λάβει άλλες χρηστικές πληροφορίες. Όλα αυτά θα παρέχονται από το Release Athens μέσω της εφαρμογής Qanibal χωρίς να χρησιμοποιηθούν πουθενά έντυπα μέσα!

Δες το app:

https://qanibal.gr/release-2022

