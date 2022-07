Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης: Διεξήχθη για 3η χρονιά με απόλυτη επιτυχία και σκοπό την τίμηση της ιστορικής διαδρομής και τη στήριξη της B. Ευβοίας

Ο τρίτος Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης ολοκληρώθηκε και το Gazzetta ήταν ακόμη μια χρονιά εκεί, στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού και συγκεκριμένα στο Πευκί Ευβοίας, για να τιμήσει μια ιστορική διαδρομή με ιστορικούς συμμετέχοντες.

Μια δύσκολη χρονιά ήταν η περσινή για το νησί της Εύβοιας που ταλαιπωρήθηκε αρκετά με τις μεγάλες φωτιές που “γονάτισαν” το νησί ενώ αποτέλεσαν μεγάλο πλήγμα στην τουριστική του άνθιση. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης όμως, ήταν ακόμη μια χρονιά εκεί 1- 3 Ιουλίου στο Πευκί Ευβοίας και διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία με σκοπό να ενώσει ξανά μεγάλους αθλητές και να προωθήσει την φυσική ομορφιά του νησιού αλλά και των ανθρώπων του.

Πηγή: www.gazzetta.gr

Για όσους πιθανόν να μη γνωρίζουν, αν και στην Ελλάδα κατά καιρούς διοργανώνονται κολυμβητικοί αγώνες, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης έχει μια πολύτιμη πολιτισμική αξία αφού πρόκειται για την αναβίωση ενός ιστορικού άθλου που έλαβε χώρα πριν από 2.502 χρόνια. Η διοργάνωση παρέχει στους κολυμβητές τη δυνατότητα να κολυμπήσουν πάνω από τα ναυάγια της ναυμαχίας του Αρτεμισίου του 480 π.Χ. και να ακολούθησαν το παράδειγμα του Σκυλλία και της κόρης του Ύδνας, τους πρώτους δηλαδή κολυμβητές υπεραποστάσεων, που σύμφωνα με τον Πατέρα της Ιστορίας Ηρόδοτο (8.8) και άλλους ιστορικούς, αντιλήφθηκαν ότι οι Πέρσες σκόπευαν να τους χρησιμοποιήσουν στην επικείμενη ναυμαχία του Αρτεμισίου, γεγονός που θα τους έφερνε αντιμέτωπους με τους ομοεθνείς τους και αυτοί βούτηξαν στη θάλασσα, έκοψαν τα σκοινιά από τις άγκυρες των περσικών πλοίων και ξεκίνησαν το κολυμβητικό τους ταξίδι κάνοντας 80 στάδια, δηλαδή 14,5χλμ μέχρι το Αρτεμίσιο για να ενημερώσουν τον ελληνικό στόλο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές στον περσικό στόλο. Φέτος ήταν από τις πρώτες χρονιές που η διαδρομή αυτή χρονομετρήθηκε και τα αποτελέσματα μας εξέπληξαν όλους.

Φτάνοντας στο μαγευτικό Πευκί Ευβοίας, δεν μπορέσαμε παρά να παρατηρήσουμε την - τεράστια σε έκταση - παραλία με κρυστάλλινα νερά. Το venue των αγώνων είχε ήδη στηθεί και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία sports tourism στην Ελλάδα την ActiveMedia Group, με πάθος και οργάνωση έφεραν εις πέρας την αθλητική παραγωγή της διοργάνωσης των κολυμβητικών αγώνων.

Πηγή: Εναέρια λήψη του χώρου εγκατάστασης του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης 2022 (photo by p3=Plastic Pollution Prevention @ Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης)

Συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο

Το πιο αξιοσημείωτο όμως ήταν οι διεθνείς συμμετοχές από επαγγελματίες και ερασιτέχνες που έφτασαν στο Πευκί από 14 χώρες, όπως από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία με κολυμβητικά ονόματα με βαρύγδουπη ιστορία, όπως ο Βούλγαρος Ολυμπιονίκης και Hall of Famer Petar Stoychev, ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής και Hall of Famer μαραθώνιας κολύμβησης που κατέχει πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελλα και ρεκόρ, Christof Wandratsch, καθώς και η Αγγλίδα Hall of Famer Kate Steels, που βγήκε Woman of the Year 2021 στα WOWSA ((World Open Water Swimming Association) Awards της παγκόσμιας ένωσης κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Σαφώς δεν έλειψαν και οι ελληνικές συμμετοχές με την Βίκυ Κουβέλη, Σοφία Ψιλόλιγνου αλλά και άλλους Έλληνες πρωταθλητές όπως ο Γιώργος Σκοτάδης που τερμάτισε πρώτος στην ιστορική διαδρομή του Αυθεντικού Μαραθωνίου με τον εκπληκτικό χρόνο 3 ώρες και 14 λεπτά με δεύτερο τον Γερμανό Christof Wandratsch με 3 ώρες και 42 λεπτά.

Δηλώσεις Γιώργου Σκοτάδη κατόπιν τερματισμού στην ιστορική διαδρομή - Πηγή: gazzetta.gr

O Γερμανός όμως κολύμπησε σε λιγότερο από 24 ώρες μια ακόμα μεγάλη διαδρομή, αυτή των 14,5χλμ «Σκυλλίας & Ύδνα», ενώ στα 10 χιλιόμετρα κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά, με χρόνο 2 ώρες και 38 λεπτά και μας χάρισε συγκινητικές εικόνες τερματισμού που αγκάλιασε και φίλησε με χαρά τη σύντροφό του.

O Christof Wandratsch με τη σύντροφό του στον τερματισμό των 10 χιλιομέτρων - Πηγή: www.gazzetta.gr

3η στη γενική κατάταξη των 10 χιλιομέτρων (και 1η στις γυναίκες) ήταν η Βίκυ Κουβέλη με χρόνο 2 ώρες και 52 λεπτά. Τέλος η κολυμβήτρια του Ολυμπιακού και μοντέλο Όλγα Ντάλλα στήριξε ακόμη μια χρονιά τη διοργάνωση ενώ κατέκτησε την 5η θέση στη γενική κατάταξη (2η στις γυναίκες) στο 1,5 χιλιόμετρο κολύμπι. Αξιοθαύμαστη όμως ήταν και η συμμετοχή του Διογένη Τσώνη, πρώην αθλητής του ΠΑΟΚ σε πόλο κωπηλασία και κολύμβηση, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε το 2010 υπεβλήθη σε 18 επεμβάσεις με κίνδυνο να “χάσει” το αριστερό του πόδι, σήμερα σε ηλικία 50 ετών πήρε μέρος στο 1,5 χιλιόμετρο κολύμβησης και με χαμόγελο και προπονήσεις όπως δήλωσε και ο ίδιος προσπαθεί για το καλύτερο. Ακολουθεί μέρος των δηλώσεών του μετά τον τερματισμό.

«Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και όσοι άνθρωποι έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο ή είχαν κάποιο ατύχημα, να μη το βάζουν κάτω να πιστεύουν και οι ίδιοι στον εαυτό τους. Το νερό μου κάνει πάρα πολύ καλό. Έχω ένα χρόνο που ξεκίνησα ξανά τις προπονήσεις και η αρχή ήταν δύσκολη αφού χρειαζόμουν ένα άτομο να με βάλει και να με βγάλει από την πισίνα».

Διογένης Τσώνης μετά τον τερματισμό στο 1,5 χλμ με τον Δήμαρχο Ιστιαίας- Αιδηψού Ιωάννη Κοντζιά - Πηγή: www.gazzetta.gr

Το gazzetta.gr μαζί με το jenny.gr ήταν εκεί καθόλη τη διάρκεια των αγώνων και μίλησε με πολλούς ακόμη από τους αθλητές που με χαρά συμμετείχαν και απήλαυσαν την μοναδική αυτή κολυμβητική εμπειρία.

Ο Γιώργος Σκοτάδης, όντας ο μεγάλος νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου μας μίλησε μετά τον τερματισμό του βαθιά συγκινημένος, ενώ ανακοίνωσε - μεταξύ άλλων - πως δεν θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής Ολλανδίας αλλά της Εθνικής Ελλάδος από εδώ και στο εξής: «Καταπληκτική εμπειρία! Όταν μπήκα μέσα στο νερό έμεινα άφωνος πραγματικά. Η θάλασσα ήταν καταπληκτική και πεντακάθαρη ενώ μου θύμισε τα μέρη μου στην Πύλο και μου έδινε κίνητρο κάθε στιγμή να συνεχίσω» .

Με χρόνο 3 ώρες και 14 λεπτά για 14,5 χιλιόμετρα, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται και χρονομετρείται η συγκεκριμένη αυθεντική κολυμβητική διαδρομή. Πες μας δυο λόγια για το πόσο σε δυσκόλεψε και πώς τα κατάφερες;

«Οι προπονήσεις που έκανα στην Πύλο, όπου κολυμπούσα όλο το γύρο του νησιού (15 χιλιόμετρα) με βοήθησαν, οπότε σαν απόσταση ήταν γνώριμη για μένα. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν στο τέλος, όμως εκεί έλεγα στον εαυτό μου οτι πρέπει να συνεχίσω».

Απονομή Χρυσού μεταλλίου στον Γιώργο Σκοτάδη - Πηγή: www.gazzetta.gr

Η Όλγα Ντάλλα μίλησε επίσης στο gazzetta.gr με την έλευσή της στους αγώνες καθώς και μετά τον τερματισμό της στο 1.5 χιλιόμετρο όπου και κατέκτησε την πέμπτη θέση με χρόνο 26 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα.

«Η αλήθεια είναι ότι έχω σταματήσει την κολύμβηση, όμως αγαπώ την Εύβοια και το Πευκί -όπου έχω ξαναέρθει πριν 2 χρόνια- και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ και θα κολυμπήσω το 1,5 χιλιόμετρο χωρίς ιδιαίτερη προπόνηση στους ώμους μου, όμως πιστεύω θα το καταφέρω».

Η Όλγα Ντάλλα λίγο πριν την εκκίνηση του αγώνα δέχεται συμβουλές από τον Βούλγαρο Ολυμπιονίκη Petar Stoychev - Πηγή: www.gazzetta.gr

Συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Στυλιανό Φλωρίδη και τη μητέρα της, δήλωσε επίσης μετά τον αγώνα της: «Δεν περίμενα να τερματίσω πέμπτη όμως το συναίσθημα του τερματισμού είναι πάντα μια απόλαυση»

Συναυλία από τη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στο Πευκί

Τα ρεκόρ είναι για να «σπάνε»

Αυτό απέδειξαν οι παρακάτω κολυμβητές που κατάφεραν να στεφθούν νικητές ξεπερνώντας τους εαυτούς τους. Πιο συγκεκριμένα εκτός από τον πρωταγωνιστή της διοργάνωσης Γιώργο Σκοτάδη, με μια φοβερή κούρσα και χρόνο 03:14’48’’, στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Edie Markovich από τις Η.Π.Α. Στον διάπλου των 10χλμ ο Γερμανός Hall of Famer Christof Wandratsch τερμάτισε πρώτος σε 02:38’50’’ σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχε ο Βούλγαρος Petar Stoychev κατά 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα, ενώ στις γυναίκες πρώτη βγήκε η Βίκυ Κουβέλη.

Βίκυ Κουβέλη, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκογλου (photo by Konstantinos Balalas @ Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης)

Στα 5χλμ πρώτος τερμάτισε ο Γεώργιος Δουβανάς και στις γυναίκες η Liliyana Georgieva από τη Βουλγαρία. Στα 3χλμ πρώτος με χρόνο ρεκόρ 00:37’51’’ τερμάτισε ο Γιώργος Αρνιακός, ενώ πρώτη στις γυναίκες επίσης, με χρόνο ρεκόρ 00:40’13’’ ήρθε η Ηλέκτρα Λεμπλ. Στο 1,5χλμ πρώτη τερμάτισε η Σταυρούλα Κατούνη, ενώ στους άντρες πρώτος ήρθε ο Χρήστος Τριβυζάς.

Παράλληλες δράσεις για τους λάτρεις του φαγητού, μουσικής και του καγιάκ!

Τόσο η οργάνωση και ο προγραμματισμός των αγώνων, όσο και η ασφάλεια της διεξαγωγής τους ήταν αξιοσημείωτη. Όλες οι διαδρομές σχεδιάστηκαν από τον κορυφαίο τεχνικό διευθυντή του αγώνα, με Ολυμπιακές & παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, κ. Νίκο Γέμελο. Την προθέρμανση των αθλητών ανέλαβε η καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Μάντη Περσάκη. Σε αγώνες ανοιχτής θάλασσας όπως οι συγκεκριμένοι, η ασφάλεια είναι προτεραιότητα όλων. Έτσι και στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης πάρθηκαν όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA και την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Αυτό που κρατήσαμε όμως ως θεατές είναι η μέριμνα που υπήρχε για την προσωπική ασφάλεια του κάθε αθλητή, μέσω της παροχής σωσιβίου ασφαλείας για τον γρήγορο εντοπισμό τους με υποχρεωτική χρήση για όλες τις διαδρομές. Επιπλέον, για κάθε συμμετέχοντα στις διαδρομές των 14,5χλμ και 10χλμ υπήρχε συνοδευτικό σκάφος ενώ οι ναυαγοσώστες της Lifeguard Patrol ήταν για ακόμα μια χρονιά δίπλα στους αθλητές και τις αθλήτριες.

Τέλος, δεν έλειψαν οι ποικίλες παράλληλες δράσεις που έλαβαν χώρα στο Πευκί τις ημέρες της διοργάνωσης με πρωταγωνιστή το Καγιάκ ανοιχτής θαλάσσης από την ομάδα του South Evian Gulf team που συνόδευαν τους αγώνες 10χλμ, 5χλμ, 3χλμ και 1,5χλμ, ενώ προσέφεραν τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες και επισκέπτες να γνωρίσουν τις βασικές τεχνικές καγιάκ και το gazzetta.gr σαφώς και το δοκίμασε. Μια απελευθερωτική εμπειρία θα λέγαμε, μιας και το μονοθέσιο καγιάκ εναρμονίζεται με το σώμα του επιβαίνοντος και μπορείς να ευχαριστηθείς μια βόλτα στα ανοιχτά της θάλασσας πάντα με ασφάλεια και καθοδήγηση.

Όλγα Ντάλλα και Στυλιανός Φλωρίδης στο μάθημα καγιάκ ανοιχτής θαλάσσης - Πηγή: www.gazzetta.gr

Στο πλαίσιο των αγώνων, υπήρχε επίσης φεστιβάλ τοπικών προϊόντων, συναυλίες από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και τον μεγάλο συνθέτη και τραγουδοποιό Θανάση Πολυκανδριώτη. Σημαντικό επίσης είναι πως υπήρχε με αξιοθαύμαστη υπευθυνότητα εκ μέρους της διοργάνωσης μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος μιας και συνεργάστηκε για 2η χρονιά με την Α.Μ.Κ.Ε π3=Plastic Pollution Prevention για την προστασία του φυσικού τοπίου στο Πευκί και την περιβαλλοντική ενημέρωση των αθλητών και όλων των συμμετεχόντων. Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της παραλίας στο Πευκί από την ομάδα εθελοντών της διοργάνωσης, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου όλες οι συσκευασίες πλαστικού συλλέχθηκαν σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και προωθήθηκαν για επαναχρησιμοποίηση.

Συνολικά ήταν ένα μαγικό τριήμερο, τόσο για τους λάτρεις της κολύμβησης όσο και για τους θεατές. Η ActiveMedia Group μαζί με το δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού έστειλαν ακόμη μια χρονιά ένα ηχηρό μήνυμα για την στήριξη της Βόρειας Εύβοιας και την τίμηση της αυθεντικής αυτής διαδρομής, ενώ έφεραν μεγάλα χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους ντόπιους και διεθνείς καλεσμένους από όλο τον κόσμο.