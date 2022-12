6 statement φορέματα που θα φορέσουμε ξανά και ξανά φέτος τον χειμώνα

Στο επίκεντρο ενός look που ξεχειλίζει θηλυκότητα είναι και θα είναι πάντα τα φορέματα. Μαύρα, patterned ή με διαφάνειες, εφαρμοστά ή αέρινα, τα φορέματα θα κλέβουν πάντα την καρδιά μας, αλλά και τις εντυπώσεις.

Τα φορέματα έχουν τρομερή δυναμική πάνω μας. Μπορούν σε μια στιγμή να μας γεμίσουν αυτοπεποίθηση και να μας κάνουν να νιώσουμε όμορφα.



Αναζητήσαμε λοιπόν, εκείνα που θα φορέσουμε όλο τον χειμώνα και θα κάνουν upgrade το στυλ μας. Και το obsession μας αυτή τη στιγμή είναι τα φορέματα που είδαμε στο The DO, το brand του Έλληνα σχεδιαστή Δημήτρη Ορδουλίδη, τα οποία ξεχωρίζουν για το ύφος και τον χαρακτήρα τους. Είναι τόσο ιδιαίτερα και παράλληλα ευκολοφόρετα που άνετα θα τα βλέπαμε σε πασαρέλες του εξωτερικού. Το καλό είναι ότι παρόλο που είναι εξαιρετικής ποιότητας και limited edition, δεν κοστίζουν μια περιουσία.

Επίσης, πέρα από κάποια φορέματα του The DO που θα τα κατατάσσαμε στα night-out outfits, τα περισσότερα είναι versatile και μπορούν να φορεθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ακόμα και το πιο casual φόρεμά του γίνεται evening ready με τα κατάλληλα αξεσουάρ και παπούτσια. Ένα ζευγάρι ψηλές μπότες, πέδιλα, αρβυλάκια ή loafers μπορούν να κάνουν ένα φόρεμά του κατάλληλο για κάθε περίσταση.

Ο Δημήτρης Ορδουλίδης είναι ένας νέος Έλληνας σχεδιαστής που από την πρώτη μέρα της καριέρας του κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και να κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου της μόδας, κατακτώντας το πρώτο Βραβείο Νέου Σχεδιαστή στην Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας το 2015. Και φυσικά έχει κερδίσει και εμάς.

Η νέα του συλλογή BURN, παίζει με τις αντιθέσεις και ενώ από τη μια αποθεώνει το μαύρο, από την άλλη δίνει στην χειμερινή μας γκαρνταρόμπα μια πιο happy πινελιά με floral prints και ζωηρά χρώματα.

Το little black dress

To μαύρο φόρεμα είναι το safe place μας. Ταιριάζει σε όλες και δεν θα μας προδώσει ποτέ. Και ακόμα και αν έχουμε ήδη ένα, πάντα μια νέα παραλλαγή του είναι απαραίτητη. Εφαρμοστό και με διαφάνειες σε διάφορα σημεία, το little black dress του Δημήτρη Ορδουλίδη έχει μια κομψή & παράλληλα sexy διάθεση που μας έκανε να το ερωτευτούμε.

Βρες το εδώ

Florals will always be a thing

Τα florals δεν είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στην άνοιξη και στο καλοκαίρι. Είναι εντυπωσιακά all year long. Τα floral patterns του Δημήτρη Ορδουλίδη είναι από λουλούδια που είδε ο σχεδιαστής στη φύση, τα φωτογράφισε και τα έδωσε στο τεχνικό του επιτελείο, ώστε να γίνουν print. Αυτό σημαίνει ότι είναι μοναδικά και παρόμοια patterns δεν θα βρούμε πουθενά.

Styling tips: δοκιμάστε να συνδυάσετε τα floral dresses του Δ.Ορδουλίδη με ψηλές μπότες και oversized σακάκια για το βράδυ και με sneakers για το πρωί.

Η mini version του:

Βρες το εδώ

Και η long version του φορέματος:

Βρες το εδώ

Skinny, printed & with a touch of sexiness

Είναι ίσως το top of the top φόρεμα της συλλογής του Δημήτρη Ορδουλίδη. Είναι αυτό το πολύ ξεχωριστό μπλε electric; Η στενή γραμμή του; Ή το versatility του; Ίσως όλα τα παραπάνω είναι οι λόγοι που μας έκαναν να το λατρέψουμε. Μπορεί να φορεθεί με ό,τι παπούτσι θέλουμε ανάλογα το mood, από αρβυλάκι μέχρι ψηλές μπότες και γόβες.

Βρες το εδώ

Τολμηρά αλλά κομψά cut-outs

Έλληνες και ξένοι σχεδιαστές ποντάρουν για μια ακόμα χρονιά στα κοψίματα. Προσδίδουν μια extra θηλυκότητα και αισθαντικότητα και έχουν επάξια τον τίτλο των πιο “θηλυκών φορεμάτων” για χειμώνα-καλοκαίρι. Το φόρεμα του Δημήτρη Ορδουλίδη έχει κόψιμο στο στήθος, αλλά και διακριτικά κοψίματα στα μανίκια, χαρίζοντας μια γοητεία και παράλληλα σέξι εικόνα στο look μας.

*Styling tip: φορέστε το με ψηλές μπότες και ζώνη στη μέση.

Βρες το εδώ

Simplicity is the ultimate form

Ένα midi μαύρο φόρεμα είναι καλύτερη και “άχαστη” συνταγή για μια κομψή επίσημη εμφάνιση. Με λεπτές τιράντες, λαιμόκοψη V και βολάν στο τελείωμα του φορέματος, το Samantha dress του Δημήτρη Ορδουλίδη είναι η τέλεια επιλογή για κάθε βραδινή έξοδο, είτε αυτή είναι ένα θέατρο, είτε φαγητό σε εστιατόριο. Για extra chicness συνδύασε το με γόβες.

Βρες το εδώ



Όλα τα φορέματα του Δημήτρη Ορδουλίδη μπορείς να τα βρεις εδώ!