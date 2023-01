Κέιτ Γουίνσλετ: Το βίντεο που ενθαρρύνει μια νεαρή ρεπόρτερ για την πρώτη της συνέντευξη μάς φτιάχνει την μέρα

Ένα πολύ γλυκό και συγκινητικό βίντεο με την Κέιτ Γουίνσλετ να ενθαρρύνει μια νεαρή δημοσιογράφο έχει γίνει viral στα social media για όλους τους σωστούς λόγους

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας προώθησης της νέας ταινίας του Τζέιμς Κάμερον, “Avatar: The Way of Water”, η Κέιτ Γουίνσλετ εμφανίστηκε στη γερμανική τηλεόραση και τον σταθμό ZDF παραχωρώντας μία συνέντευξη σε μια έφηβη δημοσιογράφο.

Στο βίντεο, που ήδη έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει συγκεντρώσει περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές μόνο στο Twitter, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ακούγεται να ενθαρρύνει με τα πιο υπέροχα λόγια μία έφηβη δημοσιογράφο η οποία παραδέχεται πως αυτή είναι η πρώτη της συνέντευξη.

