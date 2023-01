Riley Keough: H κόρη της Lisa Marie Presley στην πρώτη φωτογραφία με το «μυστικό» παιδί της

Επέστρεψε από την κηδεία της μητέρας της και μοναδικής κόρης του Elvis Presley, κρατώντας στην αγκαλιά της την νεογέννητη κόρη της

Η μοναδική κόρη του Elvis Presley, η Lisa Marie έφυγε από τη ζωή στις αρχές του χρόνου και συγκεκριμένα στις 13/01 ύστερα από καρδιακή προσβολή. Η μητέρα της και σύντροφος του Elvis, η Priscilla ήταν εκείνη που ανακοίνωσε και την είδηση θανάτου της Lisa Marie, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στα 54 της.

Η μοναδική κόρη του Elvis, απέκτησε 4 παιδιά συνολικά. Τη γνωστή ηθοποιό Riley Keough, η οποία είναι σήμερα 33 ετών, τον Benjamin Keough ο οποίος αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2020 και δυο ακόμη δίδυμες κόρες, ηλικίας 14 ετών.

Αυτό που δεν γνωρίζαμε όμως και αποκαλύφθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, είναι το γεγονός πως πρόσφατα η Lisa Marie Presley είχε γίνει γιαγιά, αφού η μεγαλύτερη κόρη της, Riley, έχει αποκτήσει μια κόρη, την οποία κρατούσε στην αγκαλιά της τη στιγμή που επέστρεψε από την κηδεία της μητέρας της και κατέβαινε από το τζετ της.

Riley Keough returns home with her baby daughter after Lisa Marie Presley's funeral. https://t.co/OVVBKrniuq