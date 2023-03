Το «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) μέσα από την X…αστεριά!

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με τη συμμετοχή πλήθους οικογενειών και παιδιών ευχής, εθελοντών, δωρητών, γιατρών και φίλων του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) διεξήχθη η καθιερωμένη ετήσια Βραδιά του Ευχαριστώ του οργανισμού. Μία βραδιά απολογισμού και έκφρασης βαθιάς ευγνωμοσύνης.

Με την παρουσία των μελών του ΔΣ και εκπροσώπων του Make-A-Wish International, τη βραδιά άνοιξαν επί σκηνής μαμάδες και μπαμπάδες με τα παιδιά τους, τραγουδώντας τους το τραγούδι «Το τυχερό μου αστέρι». Με την πολύτιμη βοήθεια της Γεωργίας Αβασκαντήρα, του Γιώργου Χρανιώτη και της Ντορέττας Παπαδημητρίου, οι γονείς αφιέρωσαν συμβολικά τους στίχους στα παιδιά, είτε αυτά βρίσκονταν στη σκηνή, είτε … ψηλά στον ουρανό! Στη συνέχεια, παρακολουθήσαμε την Αμάντα, την Ελευθερία, τη Μαρία, την Όλγα, τη Ραφαέλα, τη Σόφη, την Τόνια, τον Δημήτρη και τον Γιάννη, να συνθέτουν μαζί το «ταξίδι της ευχής», με κορύφωση το γράμμα του Λυμπέρη που απηύθυνε στη νεράιδα του μετά την εκπλήρωση της ευχής του.

Μεσολάβησαν οι ευχαριστίες προς τις εταιρίες και τους ιδιώτες που με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο έχουν υποστηρίξει το έργο του οργανισμού, αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε η μικρή Λίλιαν με την οικογένειά της. Η μικρή μας τραγουδοποιός, έγραψε ένα τραγούδι ειδικά αφιερωμένο στις νεράιδες της, και ο μπαμπάς ανέλαβε τη μελοποίηση! Φτάνοντας λίγο πριν την ενότητα των ευχαριστιών των εθελοντών, η Ματίνα Κυριάκου, μάς εκμυστηρεύτηκε ότι ακόμα και σήμερα, χρόνια μετά και ενώ ο Αλέξανδρος δεν είναι πια κοντά μας, το δωμάτιο που του ετοίμασε το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, είναι ακόμα άθικτο όπως την ημέρα της ευχής του…

Τέλος, η Νεφέλη, παιδί ευχής, συνόδευσε τη Γενική Διευθύντρια του οργανισμού στο κλείσιμο της βραδιάς με τις ευχαριστίες προς τους χορηγούς της εκδήλωσης και ο Ηλίας Καμπακάκης, με την εθελοντική του συμμετοχή χάρισε ένα χαρούμενο και ρυθμικό φινάλε! Κατά την έξοδο οι καλεσμένοι διασκέδασαν με τους VOX the Acapella Group που τραγούδησαν με το… στόμα και ενθουσίασαν, παιδιά και ενήλικες!

Την “X…αστεριά” του οργανισμού τίμησαν με την παρουσία τους και άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα της υγείας. Γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, υποστηρικτικό προσωπικό των νοσοκομείων, εργαζόμενοι και εθελοντές άλλων συλλόγων ήταν όλοι εκεί και τους απονεμήθηκε το μεγαλύτερο μετάλλιο! Αυτό των “#WishMaker – Committed to health caring”. Και φυσικά από την εκδήλωση δεν έλειψαν και οι λαμπεροί επώνυμοι “#WishMakers οι οποίοι εμπλέκονται στο έργο του οργανισμού γιατί είτε έχουν εκπληρώσει ευχή παιδιού που τους θαυμάζει, είτε έχουν δράσει ως δωρητές, είτε έχουν βοηθήσει εθελοντικά σε ευχή ή σε δράση μας!

Την έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε η μεγάλη δωρεά που ανακοίνωσε επί σκηνής η μεγάλη χορηγός του οργανισμού, Δήμητρα Κατσαφάδου, για την υιοθεσία 10 ευχών παιδιών μας.

Η βραδιά του Ευχαριστώ διεξήχθη με την πολύτιμη υποστήριξη:

Χορηγοί: DryLog. Υποστηρικτές: Βασιλική Στεργιούλα και ΣΙΑ Ε.Ε., Duty Free, Volterra, Sani Ikos, Exalco και ο μικρός Κωνσταντίνος! Χορηγοί σε είδος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Intercatering, Electra Hotels, GOD – Hill and Knowlton, Dreamstar – Christmas Factory, Proelecto, Vibes Pro, Οινοποιία Τζουνάρα, Wedding Scene, Νίκη Εκδοτική, Διαμαντόπουλος – Σχολή Κομμωτικής, Pressious Arvanitidis, Λέσχη Φίλων Lego “Breeks”, Alphabet, Pepsico, VOX the Acapela Group, Airotel, Fresh, Olga Karaververi, The party box, ΙΕΚ Άλφα, ΔΙΕΚ Πειραιά, The Letter CO, Στεργίου, MCM, Loukas Event, Musou, Cocoon, Kryolan, Yes Hotel, Μάγος Dio, Fiorentino, 2k10 By Katerina Kamisi, Studio Live, Zara Home, Violi Event Music, Ραδιοταξί Cosmos 18300, Rent Photo Video.

Δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι πολλά παραπάνω.

Είναι φως στο σκοτάδι. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή.