Το Release Athens 2023 υποδέχεται τις Wet Leg, την Κυριακή 25 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού

Το πιο καυτό νέο indie-rock συγκρότημα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα πλαισιώσει τους headliners, Madrugada, σε μια σπουδαία φεστιβαλική βραδιά.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα!



Oι Wet Leg είναι οι νέες pop stars που περιμέναμε χρόνια να ανακαλύψουμε! Οι δύο φίλες, Rhian Teasdale and Hester Chambers, έφτιαξαν το συγκρότημα το 2019 με βασικό κίνητρο τη δωρεάν είσοδο στα μεγάλα φεστιβάλ της Αγγλίας αλλά το ακαταμάχητο ταλέντο τους τις ανέδειξε πολύ γρήγορα ως ένα από τα καλύτερα νέα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.



Τον Ιούνιο του 2021 και ενώ η πανδημία έχει αλλάξει τα πάντα, το πρώτο τραγούδι τους, το εθιστικό και μεγαλειώδες στην απλότητά του, "Chaise Longue", κυκλοφορεί και γίνεται αμέσως μεγάλη επιτυχία. Ένα εμφατικό «ήρθαμε για να μείνουμε» που απαίτησε την προσοχή μας. Το δεύτερο χτύπημα έρχεται 3 μήνες μετά, με το απολαυστικό "Wet Dream", και ολόκληρη η πρώτη τους περιοδεία γίνεται sold-out!



Το 2022, κυκλοφορεί το ντεμπούτο τους μέσα σε αποθέωση. Πείτε το όπως θέλετε - indie rock, post-punk, britpop - η ουσία είναι πως πρόκειται για έναν απολαυστικό, στο σύνολό του, δίσκο. Απελευθερωτικός, γεμάτος άψογες κιθάρες, κολλητικά riffs, διάθεση για χορό και στίχους με κοφτερό χιούμορ που μιλούν για το σεξ, τα πάρτι και τους χωρισμούς.



Η συνέχεια, ένας διαρκής θρίαμβος. Το άλμπουμ φτάνει στην κορυφή των charts στη Μεγάλη Βρετανία ενώ το ντουέτο θα πάρει δύο βραβεία Grammy, στην κατηγορία Best Alternative Album και Best Alternative Music Performance για το "Chaise Longue". Παράλληλα, στα Brit Awards θα επικρατήσουν στην κατηγορία της κορυφαίας Βρετανικής μπάντας και πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη.

Έχουν κάνει εμφανίσεις στα μεγαλύτερα μουσικά tv shows, συμμετέχουν στην παγκόσμια περιοδεία του -μεγάλου fan τους- Harry Styles, o Barak Obama τις συμπεριέλαβε στην playlist του και σε λίγους μήνες θα βρεθούν, για πρώτη φορά, στη σκηνή του Release Athens για ένα εκρηκτικό show.



Η προπώληση συνεχίζεται προς 45€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή 120€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr