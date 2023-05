Μάνος Εξαρχουλάκος: «Στη ΖeniΘ προσπαθούμε να δίνουμε αξία στους πελάτες μας»

O Εμπορικός Διευθυντής της ZeniΘ, μιλάει για την καινοτόμα πλατφόρμα ZeniΘ Pοwer Up που διαφοροποιεί ακόμα μια φορά την εταιρία από την υπόλοιπη αγορά αφού παράλληλα με τα πολύ ανταγωνιστικά προϊόντα σε ρεύμα και φυσικό αέριο προσφέρει πολλά περισσότερα δίνοντας αξία στους πελάτες της.

Η ΖeniΘ, ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες ξεχωρίζει για τις καινοτόμες δράσεις και τα πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει. Με αφορμή το λανσάρισμα της νέας digital πλατφόρμας ZeniΘ Power Up, ο Εμπορικός Διευθυντής της ZeniΘ, κ. Μάνος Εξαρχουλάκος μιλάει για τον τρόπο που η ΖeniΘ με ταπεινότητα και σταθερά βήματα, συνεχίζει να καινοτομεί και να διαφοροποιείται στην Ελληνική αγορά ενέργειας.

- κ. Εξαρχουλάκο, πώς προέκυψε η ιδέα για την πλατφόρμα POWER UP και πώς ωφελούνται οι καταναλωτές από αυτήν;

Η ιδέα για την digital πλατφόρμα Power Up προέκυψε από τη γενικότερη φιλοσοφία μας στη ZeniΘ να δίνουμε αξία στους πελάτες μας, να στεκόμαστε δίπλα τους και να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους. Η νέα πλατφόρμα προνομίων αντανακλά το όραμα της εταιρείας να είναι πολλά περισσότερα από ένας αξιόπιστος πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με ανταγωνιστικές χρεώσεις. H ZeniΘ αποτελεί έναν πάροχο δυνατοτήτων, που μέσα από τη νέα πλατφόρμα θέλει να κάνει την καθημερινότητα και τη ζωή όλων ομορφότερη δίνοντας περισσότερα – προσφέροντας, δηλαδή, εκτός από καινοτόμα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες, μοναδικές προσφορές και προνόμια, για την υγεία και την ψυχαγωγία της οικογένειας. Το ΖeniΘ Power Up είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα προνομίων, που μπορεί οποιοσδήποτε να επισκεφθεί στο zenith.gr, καθώς απευθύνεται σε όλους, πελάτες ή μη της ΖeniΘ. Το Power Up περιλαμβάνει αποκλειστικές online προσφορές σε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου, ενεργειακές υπηρεσίες εξοικονόμησης, εισιτήρια για μοναδικές συναυλίες και αγώνες μπάσκετ, ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό, κορυφαίες εμπειρίες αλλά και επιπλέον δωρεάν υπηρεσίες, που καλύπτουν σημαντικές ανάγκες όλης της οικογένειας. Μία από αυτές τις υπηρεσίες είναι η οικογενειακή κάρτα υγείας ΕΥ ΖΗΝ, που παρέχει σε όλους τους πελάτες σε ρεύμα ή φυσικό αέριο δωρεάν check up, διαγνωστικές εξετάσεις και άλλα οφέλη σε όλα τα μέλη. Επιπλέον, στην πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμο το μοναδικό προϊόν ρεύματος που συνδυάζει και μοναδικά προνόμια για τη φροντίδα του κατοικίδιου, το My Pet My Home. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΖeniΘ ενσωματώνει και το Home Sweet Home, το μεγαλύτερο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε ποτέ στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο, χαρίζοντας ένα ακόμα ενεργειακό σπίτι και πολλά πλούσια δώρα κάθε μήνα. Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι!

- Ας μιλήσουμε για το προϊόν My Pet My Home. Πώς η ΖeniΘ αποφάσισε να συσχετίσει ένα προϊόν ενέργειας με τη φροντίδα κατοικίδιου;

Στη ZeniΘ, προσφέρουμε προϊόντα ενέργειας που έχουν όσο το δυνατόν ευρύτερη απεύθυνση και εκφράζουν τη σύγχρονη οικογένεια, μέλη της οποίας είναι και τα κατοικίδια μας. Είναι σημαντικό να παρέχουμε ουσιαστικές λύσεις στους πελάτες μας, που να έχουν θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους, αλλά και τον προϋπολογισμό τους. Θέλοντας να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες και, λαμβάνοντας υπόψιν το κόστος της φροντίδας ενός κατοικίδιου, δημιουργήσαμε μια λύση που δεν εστιάζει αποκλειστικά στο προϊόν και την τιμή κιλοβατόρας, αλλά πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας αξία και peace of mind πέρα από την παρεχόμενη υπηρεσία. Έτσι, ένα νοικοκυριό, επιλέγοντας το νέο προϊόν ρεύματος της ΖeniΘ My Pet My Home αποκτά την κάρτα Ey Pet που παρέχει μια ψηφιακή ταυτότητα NFC καθώς και δωρεάν ή με προνομιακές εκπτώσεις υπηρεσίες, διαγνωστικές εξετάσεις αλλά και προϊόντα για τη φροντίδα του κατοικίδιου του. Με το προϊόν ρεύματος My Pet My Home και την κάρτα υγείας Ey-Pet στεκόμαστε, για ακόμα μία φορά, δίπλα στο νοικοκυριό και, με την ευρύτερη έννοια, στην «ενέργειά» του.

- Θα έχουμε και άλλες αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον από τη ΖeniΘ;

Φυσικά, και αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε το ZeniΘ Power Up. Η digital πλατφόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη στο zenith.gr θα φιλοξενήσει όλα όσα έρχονται, ωστόσο δεν μπορώ ακόμη να αποκαλύψω περισσότερα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως εστιάζουμε όλες τις ενέργειες μας στο να έχουμε σύντομα διαθέσιμες «στον αέρα» του Power Up ακόμη περισσότερες προσφορές, δωρεάν παροχές, καινοτόμες υπηρεσίες ενέργειας, διαγωνισμούς και συναρπαστικές εμπειρίες που ελπίζω ο κόσμος να υποδεχθεί με την ίδια θέρμη που αγκάλιασε και όλες τις άλλες υπηρεσίες και προνόμια που βρίσκονται σήμερα στην πλατφόρμα.

- Για μια εταιρεία όπως η ΖeniΘ, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για πάνω από 20 χρόνια, τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει και να κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη ολοένα και περισσότερων καταναλωτών;

Όλα αυτά τα χρόνια, η ΖeniΘ στέκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά με ενεργειακές λύσεις που ανταποκρίνονται, πάνω από όλα, στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Σε συνδυασμό με την υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση που παρέχει, η εταιρεία έχει οικοδομήσει μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που κάνει τη ΖeniΘ να ξεχωρίζει είναι η καινοτομία. Πρώτοι παρουσιάσαμε συνδυαστικά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου με την υπηρεσία Dual Energy για νοικοκυριά, πρώτοι λανσάραμε πακέτα ενέργειας με τα προϊόντα Power home pack & Gas home pack με σταθερό μηνιαίο λογαριασμό ανάλογα την κατανάλωση. Σήμερα, προσφέρουμε όλα τα προϊόντα ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ με το λανσάρισμα της πλατφόρμας Power Up και το προϊόν ρεύματος My Pet My Home συνεχίζουμε με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, να ακολουθούμε τις εξελίξεις, να αγκαλιάζουμε τις νέες τεχνολογίες και να εξερευνούμε νέους τρόπους παροχής ενεργειακών λύσεων.