PANTENE Hair Has No Gender 2: Συμπερίληψη στον χώρο εργασίας

To PANTENE συνεχίζει την καμπάνια Hair Has No Gender για δεύτερη χρονιά, εστιάζοντας στη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας

Ό,τι μαλλιά κι αν ονειρεύεσαι, είμαστε δίπλα σου.

Σε σχετική έρευνα* που έγινε προέκυψε ότι το 53% των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αισθάνονται την ανάγκη να κρύβουν την ταυτότητά τους στη δουλειά, γεγονός που οδήγησε το Pantene να συνεχίσει και για δεύτερη χρονιά την καμπάνια #HairHasNoGender. Η νέα καμπάνια επικεντρώνεται τόσο στη δύναμη που έχουν τα μαλλιά στο να εκφράζουν την ταυτότητα του κάθε ανθρώπου, όσο και στο πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη όλων για να μπορούν οι άνθρωποι να αυτοεκφράζονται όπως αυτοί επιθυμούν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ο βασικός σκοπός του PANTENE είναι να δημιουργήσει περισσότερους σύμμαχους της κοινότητας, παρέχοντας ασφαλείς εργασιακούς χώρους σε όσους δεν τους έχουν και να δώσουν περισσότερες Great Hair Days σε όλους τους ανθρώπους.

«Στo Pantene αντιλαμβανόμαστε τη δύναμη που έχουν τα μαλλιά να εκφράζουν την ταυτότητα του κάθε ατόμου και θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μία κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να έχουν τα μαλλιά που επιθυμούν χωρίς τον φόβο κριτικής ή προκατάληψης. “Σε αυτή τη δεύτερη φάση της καμπάνιας #HairHasNoGender που στέκεται υπερήφανα και έμπρακτα δίπλα στην Ελληνική ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητα στον εργασιακό χώρο, το PANTENE συνεχίζει να χορηγεί την επαναλειτουργία της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης 11528- ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τις οικογένειές τους, γονείς και εκπαιδευτικούς.”

/ Helene Graffner, Διευθύντρια Επικοινωνίας της P&G Φροντίδας Μαλλιών

Στη νέα καμπάνια του PANTENE Hair Has No Gender 2 συναντούμε 4 άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες από τον εργασιακό τους χώρο, τονίζοντας τη σημασία της αυτοέκφρασης και της δύναμης των μαλλιών σε αυτό το ταξίδι.

Η μακροχρόνια δέσμευση του Pantene για τη δημιουργία Great Hair Days για όλους, εκτείνεται πέρα από την επιστήμη των προϊόντων, καθώς τα μαλλιά εκτός από τον αντίκτυπο που έχουν στην εμφάνισή μας, έχουν και μεγάλη επίδραση στο πως αισθανόμαστε. Το Pantene έχει δεσμευτεί για τη διερεύνηση της κοινωνικής, ψυχολογικής και συναισθηματικής δύναμης των μαλλιών και του αντίκτυπού τους στην προσωπική ταυτότητα, την αυτο-εκτίμηση και την αυτοπεποίθηση.

Το 1992, η P&G βρισκόταν ανάμεσα στις πρώτες εταιρίες στον κόσμο που συμπεριέλαβαν τον σεξουαλικό προσανατολισμό στη διακήρυξή τους για τη διαφορετικότητα. Σήμερα, η ομάδα υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ υπαλλήλων εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο εκπροσωπώντας περισσότερους από 5.000 υπαλλήλους σε 39 χώρες. Επίσης, η P&G είναι ένα από τα 12 ιδρυτικά μέλη του πρώτου παγκόσμιου συνασπισμού (Εκστρατεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) που έχει αφοσιωθεί στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη επί δεκαετίες εσωτερικά και εξωτερικά, προάγοντας την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στους εργασιακούς χώρους παγκοσμίως. Η καμπάνια Hair Has No Gender 2 αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα από τα πολλά της συνεχούς δέσμευσής της εταιρείας για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.

* Research: LGBTQ Workplace Issues (catalyst.org)