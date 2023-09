Φεστιβάλ Burning Man: Ένας νεκρός και χιλιάδες εγκλωβισμένοι ύστερα από έντονες καταιγίδες

Ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ των ΗΠΑ. οδήγησε σε χιλιάδες εγκλωβισμένους και έναν νεκρό

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, Αμερικανοί πολίτες και όχι μόνο, συρρέουν έως την Νεβάδα, προκειμένου να δώσουν το παρών σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως. Ο λόγος για το «Burning Man Festival», το οποίο φέτος επλήγη από τις σφοδρές καταιγίδες, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες του να βουλιάξουν κυριολεκτικά, στη λάσπη.

This is not a refugee camp in some third world country, it is Burning Man Festival in Black Rock Desert, Nevada, where more than 70000 people are currently stranded, with likely Ebola, food and water shortage. #Nevada #LasVegas #BurningMan #BurningMan2023 #burningmanebola pic.twitter.com/IWAAvsBYqA