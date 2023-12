The Gwomen Sports Summit, το 2o Συνέδριο Γυναικείου Αθλητισμού ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία

we INCLUDE. we EMPOWER. we INSPIRE.

Ο γυναικείος αθλητισμός έχει φωνή και το Gazzetta Women για 2η χρονιά την ανέδειξε!

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2o Συνέδριο Γυναικείου Αθλητισμού, το μοναδικό συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό στην Ελλάδα, που διοργανώθηκε για 2η χρονιά από το Gazzetta Women στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Το 2ο GWomen Sports Summit ήταν το σημείο συνάντησης εμβληματικών μορφών του γυναικείου αθλητισμού και προσωπικοτήτων που έχουν γράψει ιστορία. Περισσότερα από 300 άτομα πέρασαν όλη την ημέρα από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και πάνω από 2500 παρακολούθησαν το συνέδριο online.

Λίγο μετά τις 10:00 ξεκίνησε το συνέδριο με το αφιέρωμα στο μπάσκετ και τον δημοσιογράφο του Gazzetta, Αντώνη Καλκαβούρα, να συστήνει την Trish Christakis ρεπόρτερ και παρουσιάστρια του CBS στο κοινό του Δημοτικού Θεάτρου.

Η Βασιλεία Γκουζίνη, η Ελένη Πόλακ, η Έφη Σφυρή και η Χριστίνα Τσιλιγκίρη ήταν οι πρώτες που πήραν τις θέσεις τους στην σκηνή σε μια συζήτηση για την ισότητα (equality) που έγινε υπό την «καθοδήγηση» του Δημήτρη Κωνσταντινίδη.

Ακολούθησε το pop up panel με θέμα το μπάσκετ, καλεσμένους σπουδαίους ανθρώπους του αθλήματος και συντονιστές τους Κωνταντίνο Μελάγιες και Βάσω Στασινού.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, έδωσε το παρών διαδικτυακά, τονίζοντας «θεωρώ πολύ σημαντική την ανάληψη της τελικής φάσης του EuroBasket 2025 από την Ελλάδα. Βάζουμε από κοινού ένα δυνατό στοίχημα που σίγουρα θα κερδίσουμε! Κάνουμε ενέργειες μέσα και έξω από το παρκέ για την ανάπτυξη του μπάσκετ Γυναικών». Από πλευράς του ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, αναφέρθηκε στους στόχους της Ομοσπονδίας που είναι -μεταξύ άλλων- να καταφέρει να φέρει περισσότερα κορίτσια στο μπάσκετ.

Η Ελένη Καπογιάννη, η Μαριέλλα Φασούλα, η Ελεάννα Χριστινάκη και η Άννυ Κωνσταντινίδου κύκλωσαν ολιστικά την συζήτηση γύρω από το μπάσκετ γυναικών.

Σε ένα ιδιαίτερο... one to one δύο θρύλοι του μπάσκετ Εβίνα Μάλτση και Θοδωρής Παπαλουκάς μίλησαν για το equal pay, αλλά την κουλτούρα του Έλληνα φιλάθλου σε ό,τι αφορά το μπάσκετ γυναικών.

Ακολούθησε η προπονήτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ κωφών Φρόσω Δρακάκη με τη δική της μοναδική ιστορία.

Η 2η ενότητα του συνεδρίου ήταν η έμπνευση – Inspiration που ξεκίνησε με την Alessia Zecchini - την 17 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης - να αφήνει το κοινό έκθαμβο. Η σπουδαία deep diver που κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ 38 φορές μίλησε για την αξία του ονείρου που σε κάνει να εξελίσσεσαι και να συνεχίζεις ακόμα και τις φορές που αποτυγχάνεις.

Οι Στέλλα Σμαραγδή, Βασιλική Μιλλούση, Στέλλα Ντζάνη, Αθηνά Παπαφωτίου, συνέθεσαν το panel inspiration που καθοδήγησε η Έλενα Μπουζαλά, με την κάθε μία να καθηλώνει με τη δική της ιστορία αδιαπραγμάτευτης προσπάθειας και πίστης στον εαυτό, εμπνέοντας και συγκινώντας.

Μεγάλη έμπνευση προσέφερε με τη σειρά της και η Άσπα Λέκκα, η πρώτη Ελληνίδα που μπήκε στο κλαμπ των μονόκερων με την JOKR και πρώην αθλήτρια του χάντμπολ εξιστορώντας τη δική της ιστορία που βάδισε ανάμεσα στον αθλητισμό και την επιχειρηματικότητα.

Ακολούθησε η μοναδική Αντιγόνη Nτρισμπιώτη, που έδωσε το παρών διαδικτυακά, με σύνδεση από τη Μελβούρνη μιλώντας για ακόμα μια φορά από ψυχής, αλλά και η Άννα Κορακάκη, που δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό της στηλιτεύοντας τα κακώς κείμενα μιας πολιτείας και μιας κοινωνίας που είναι παρούσες μονάχα στις μεγάλες επιτυχίες.

Στο panel Empowerment που συντόνισε ο Νίκος Παπαδογιάννης βρέθηκαν και ο ψυχολόγος Χαράλαμπος Πετράς, ο Άρης Ζαφειράτος, αλλά και οι Βασιλική, Άννα - Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, οι τρίδυμες παγκόσμιες πρωταθλήτριες στη συγχρονισμένη κολύμβηση που βίωσαν την απόρριψη της χώρας που γεννήθηκαν και αποφάσισαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους στην Αυστρία με τη σημαία της οποίας πλέον κατακτούν κορυφές. Ο κύριος Πετράς, συνεργάτης του Ολιστικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ευζωίας roē, εστίασε στον πολύπλευρο ρόλο της γυναίκας στον χώρο του αθλητισμού και πρωταθλητισμού καθώς και τις προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά την παύση του.

Ο Μάικ Φουντεδάκης, Πρόεδρος Ελληνικής ομοσπονδίας cheerleading, ανέβηκε στην σκηνή αμέσως μετά, «συστήνοντας» στο κοινό ένα άθλημα που έχει φέρει σπουδαίες διακρίσεις στη χώρα μας.

Η Δώρα Γκουντούρα και η Εμμανουέλα Κατζουράκη οι οποίες μετρούν αντίστροφα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, όπου θα βιώσουν την ασύγκριτη για τον αθλητισμό εμπειρία της Ολυμπιάδας, άκουσαν τις ιστορίες ζωής των Νίκη Μπακογιάννη, Όλγα Βασδέκη και Εύη Μωραϊτίδου που ευτύχισαν να αγωνιστούν σε αυτό το υψηλό επίπεδο στο panel Generation Win - Olympic Games που συντόνισε η Πηνελόπη Γκιώνη.

Λίγο πριν... πέσει η αυλαία στο 2ο Συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό, η Δώρα Γκουντούρα υποδέχτηκε στην σκηνή δύο μικρές επίδοξες πρωταθλήτριες στην ξιφομαχία, σε μια εντυπωσιακή «παράσταση» που είχε στόχο να μάς γνωρίσει ένα άθλημα με ελάχιστη προβολή, μα τόσες διακρίσεις για τη χώρα μας.

Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για φιλανθρωπικές δράσεις μέσω του HUMANITY GREECE για τη στήριξη σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αθλητικό εξοπλισμό.

Το συνέδριο υποστήριξαν θερμά η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μαζί με την πρωτοβουλία BEACTIVE, ο Δήμος Πειραιά, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, και οι χορηγοί GLOBALSAT, MOLTO και το Ολιστικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ευζωίας roē.