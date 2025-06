Η Σίντνεϊ Σουίνι, ανεπιτήδευτα fun και sexy, στο εξώφυλλο του W Magazine

Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι μια κατηγορία από μόνη της

Από πάντα της άρεσε να μεταμορφώνεται. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο εμφανισιακό κομμάτι. Το έχει αποδείξει και στους ρόλους της. Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι μια κατηγορία από μόνη της. Έγινε ευρέως γνωστή ως Κάσι στο Euphoria και από τότε είναι εξαιρετικά απασχολημένη. White Lotus, Anything but You, Eden και τα σχετικά. Στην τελευταία της ταινία, θα μεταμορφωθεί στην πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν.

Τώρα, σε συνέντευξή της στο W Magazine, μιλάει για όλα ενώ ποζάρει στον φακό της Λιν Χίρσμπεργκ. Για τον ρόλο της για τη βιογραφία της Κρίστι Μάρτιν χρειάστηκε να πάρει περισσότερα από 13 κιλά. «Μου άρεσε πολύ», σημειώνει στη συνέντευξή της. «Ήρθα για να παίξω την Κρίστι και είχα περίπου 3 μήνες εκπαίδευσης. Άρχισα να τρώω. Έκανα γυμναστική με βάρη το πρωί για μια ώρα, kickboxing το μεσημέρι για περίπου δύο ώρες και μετά γυμναζόμουν πάλι με βάρη το βράδυ για μια ώρα». Το σώμα της άλλαξε, εξηγεί. «Δεν χωρούσα σε κανένα από τα ρούχα μου. Συνήθως φοράω το νούμερο 23 στα τζιν και φορούσα το νούμερο 27. Το στήθος μου μεγάλωσε. Και ο ποπός μου έγινε τεράστιος. Ήταν τρελό».

Το πιο τρελό είναι ότι αφού ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή της Μάρτιν, η Σουίνι έπρεπε να χάσει βάρος σε μόλις επτά εβδομάδες για το επόμενο πρότζεκτ της. «Η μαμά μου μού έλεγε από πολύ μικρή ηλικία να ερωτεύομαι όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα», εκμυστηρεύεται. «Και έτσι ερωτεύτηκα, ξανά και ξανά: Λατρεύω τα αθλήματα. Μου αρέσει να είμαι έξω […] Προπονούμουν από τα 13 μέχρι περίπου τα 19. Πάλευα με όλους τους άντρες. Μου άρεσε να σκέφτομαι ότι αν συνέβαινε κάτι, ίσως να μπορούσα να κάνω ένα βήμα μπροστά».

Από μικρή ονειρευόταν να ασχοληθεί με την υποκριτική και δημιούργησε μια παρουσίαση PowerPoint για ένα πενταετές σχέδιο για να πείσει τους γονείς της ότι έπρεπε να την πάνε στο Λος Άντζελες. «Μου πήρε περισσότερο από πέντε χρόνια», σημειώνει. «Η πρώτη μου πραγματική δουλειά ήταν μια ατάκα στη σειρά Criminal Minds ή ίσως Heroes - δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη». Πάντως, εάν κάτι την τρομάζει, πάντα επιλέγει να το κάνει.