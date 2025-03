Σίντνεϊ Σουίνι & Γκλεν Πάουελ γευμάτισαν μαζί, μετά την ακύρωση του γάμου της με τον Τζόναθαν Νταβίνο

Οι πρωταγωνιστές του “Anyone but you” (Λατρεύω να σε μισώ) εθεάθησαν να γευματίσουν μαζί στο Τέξας, μετά τις φήμες για την ακύρωση του γάμου της με τον Τζόναθαν Νταβίνο.

Η Σίντεϊ Σουίνι έχει απασχολήσει έντονα τη lifestyle κοινότητα με την προσωπική ζωή της τις τελευταίες ημέρες και αυτό γιατί δύο σενάρια έχουν πάρει μεγάλη έκταση. Από τη μία, η ηθοποιός υποστηρίζεται πως ακύρωσε τον γάμο της με τον Τζόναθαν Νταβίνο λίγο καιρό πριν συναντηθούν στα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ από την άλλη, σημερινό δημοσίευμα αναφέρει πως εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «Anyone but you» (Λατρεύω να σε μισώ), Γκλεν Πάουελ, γευμάτισαν μαζί στο Τέξας μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Τζόναθαν Νταβίνο είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν την άνοιξη του 2025, μετά από επτά χρόνια σχέσης και τρία αρραβώνα. Λίγες εβδομάδες πριν από το μυστήριο, όμως, το ζευγάρι πήρε απόσταση, με την ηθοποιό να φημολογείται ότι ακύρωσε τελευταία στιγμή τον γάμο τους. Η ίδια εμφανίστηκε χωρίς το δαχτυλίδι του αρραβώνα τους σε επίσημη έξοδο, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες χωρισμού ή τελοσπάντων κρίσης στη σχέση τους.

Sydney Sweeney and Glen Powell spotted together in Dallas after actress calls off wedding to Jonathan Davino https://t.co/FCTNJ4Z90W pic.twitter.com/aybsn58VVI

— Page Six (@PageSix) March 30, 2025