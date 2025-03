Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Τζόναθαν Ναβίνο ακύρωσαν το γάμο τους: Οι φήμες χωρισμού, η βασική αιτία και τα προβλήματα

Η Σίντνεϊ Σουίνι «πάγωσε» όλες τις προετοιμασίες του επικείμενου γάμου της με τον Τζόναθαν Ναβίνο

Τι συμβαίνει με τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον Τζόναθαν Ναβίνο; Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι φαίνεται πως περνάει μια μεγάλη κρίση στη σχέση του, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα. Για την ακρίβεια, οι προετοιμασίες του γάμου τους έχουν «παγώσει», ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον τους υποστηρίζουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα και κανείς δεν γνωρίζει πού θα καταλήξει αυτή η αντιπαράθεση.

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Τζόναθαν Ναβίνο μετρούν σχεδόν επτά χρόνια κοινής πορείας. Οι δυο τους είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν τη φετινή άνοιξη, ωστόσο κανείς δεν περίμενε αυτή την απρόσμενη εξέλιξη. Πηγή από το περιβάλλον τους ανέφερε πως χρειάζονται χρόνο, ώστε να βρουν λύση στα θέματα που έχουν προκύψει και να καταλάβουν, αν μπορούν ή όχι να συνεχίσουν μαζί.

Το Us Weekly συνομίλησε με άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό τους αυτή την ιδιαίτερη στιγμή για τη σχέση τους, ο οποίος είπε: «Η Σίντνεϊ και ο Τζόναθαν έχουν σημαντικά ζητήματα, αλλά δεν έχουν χωρίσει οριστικά.Τα πράγματα δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουν παρατήσει εντελώς τη σχέση τους. Προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα, όμως ο γάμος τους έχει ακυρωθεί προς το παρόν».

«Η Σίντνεϊ ήθελε να ακυρώσει τα πάντα, γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί το άγχος», εξήγησε ο ίδιος άνθρωπος για την κατάσταση που επικρατεί στη ζωή τους. «Είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην καριέρα της, ενώ ο Τζόναθαν θα ήθελε να περνούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί», συμπλήρωσε.

