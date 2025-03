Η Σίντνεϊ Σουίνι θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία βασισμένη στην πιο δημοφιλή τρομακτική ιστορία του Reddit

Σεναριογράφος ο βραβευμένος με Όσκαρ για το "Forrest Gump", Έρικ Ροθ

Η Warner Bros. εξασφάλισε τα δικαιώματα της ταινίας, με πρωταγωνίστρια τη Σίντνέϊ Σουίνι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η υπόθεση θα βασίζεται σε μία ιστορία του Reddit, που μετράει πάνω από τέσσερα χρόνια. Δημοσιεύτηκε στη κοινότητα r/nosleep, όπου στην ουσία οι χρήστες μοιράζονται τρομακτικές ιστορίες σε πρώτο πρόσωπο.

Στη συγκεκριμένη κοινότητα, οι χρήστες διατηρούν έναν κάποιο ρεαλισμό στις ιστορίες τους, συμπεριφερόμενοι αν αυτές να είναι αληθινές. Η ταινία θα βασίζεται σε μία εξ αυτών, την πιο δημοφιλή για την ακρίβεια, που φέρει τον τίτλο "Pretended to be a Missing Girl So I Could Rob Her Family” (Προσποιήθηκα πως είμαι αγνοούμενη για να κλέψω την οικογένειά της).

Επί της ουσίας, η ιστορία ακολουθεί μία κοπέλα που προσποιείται πως είναι μία κόρη που αγνοείται εδώ και πολλά χρόνια, προκειμένου να κλέψει μια οικογένεια. Ενδεχομένως να σας θυμίζει την πλοκή από την ταινία τρόμου του 2009, “Orphan”, όπου μία 33χρονη Ρωσίδα προσποιείται πως είναι μια μικρή κοπέλα, προκειμένου μια αθώα οικογένεια να την υιοθετήσει.

Η Σίντνέϊ Σουίνι εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας, ενώ το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ για το “Forrest Gump”, Έρικ Ροθ.

Η εν λόγω ιστορία που θα εμπνεύσει την ταινία της Σίντνέϊ Σουίνι, γράφτηκε από έναν καθηγητή Αγγλικών, από τη Μασαχουσέτη, τον Τζο Κόουτ. Μιλώντας στην Daily Mail, είπε πως η πρώτη του σκέψη όταν του τηλεφώνησαν να τον ενημερώσουν, ήταν “ω ρε …., τι συμβαίνει;”.

Να σημειωθεί πως το Χόλιγουντ έχει προσπαθήσει ξανά στο παρελθόν, να μεταφέρει δημοφιλείς ιστορίες του ίντερνετ, στην μεγάλη οθόνη, επενδύοντας στο γεγονός πως είναι οικείες στο κοινό. Για παράδειγμα, το 2018 ο Ράιαν Ρέινολντς συμφώνησε την παραγωγή μίας ταινίας, βασισμένης σε μια ανάρτηση την ίδια κοινότητα του Reddit, με τίτλο "The Patient Who Nearly Drove Me Out Of Medicine” (Ο ασθενής που παραλίγο να με διώξει από την ιατρική). Η ταινία δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Η πιο αξιοσημείωτη κινηματογραφική μεταφορά, ήταν το 2018 με την ταινία “Slender Man”, η οποία βασίστηκε στον χαρακτήρα Slenderman, ο οποίος έγινε διάσημος μέσω τρομακτικών ιστοριών σε μια διαδικτυακή κοινότητα με το όνομα “Something Awful”. Το 2021, επίσης, η A24 κυκλοφόρησε την ταινία “Zola”, βασισμένη σε αναρτήσεις στο Twitter, το 2015, από την A'Ziah King, το οποίο περιέγραφε το ταξίδι της στην Φλόριντα για να γίνει στρίπερ.