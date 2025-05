Met Gala 2025: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς - Από τα iconic looks του Κόλμαν Ντομίνγκο, στη Σίντνεϊ Σουίνι

Το πιο λαμπερό fashion event, το Met Gala, έφερε στο φετινό μπλε χαλί τους πιο στιλάτους celebrities

Κάθε χρόνο, η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου είναι αφιερωμένη στη μόδα και πιο συγκεκριμένα στο Met Gala.



Για φέτος το dress code του Met Gala είναι το «Tailored for You», το οποίο σχετίζεται άμεσα με την εμβληματική νέα έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών, «Superfine: Tailoring Black Style», και οι εμφανίσεις είναι, τουλάχιστον εντυπωσιακές.

Με έμπνευση από το βιβλίο «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» της Mόνικα Μίλερ, το κόκκινο «μπλε» χαλί του Met Gala στο The Metropolitan Museum of Art γέμισε με looks εμπνευσμένα από το « black style».

Το φετινό Met Gala παρουσιάζουν η Teyana Taylor, η La La Anthony και η Ego Nwodim. Όσο για τους co-chairs που πλαισιώσουν την Anna Wintour, είναι ο Pharrell Williams, ο Colman Domingo, ο A$AP Rocky και ο Lewis Hamilton, ενώ ο LeBron James είναι επίσης honorary chair.

Μεταξύ των διάσημων που έδωσαν στην αρχή το «παρών», ο iconic Colman Domingo με τα δύο εμβληματικά του look, η Gigi Hadid η οποία επέλεξε δημιουργία Miu Miu, η Teyana Taylor με Marc Jacobs x Ruth E. Carter και η Bee Carrozzinni με Givenchy, ενώ στη λίστα με τα ονόματα που θα παραβρεθούν βρίσκονται οι Νταϊάνα Ρος, Μαντόνα, Ζεντάγια, Ντέμι Μουρ, Σάρα Σνουκ, Άνταμ Σκοτ, Σακίρα,Lizo, Άσλεϊ Γκράχαμ και πολλοί ακόμη λαμπεροί celebrities.



Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του φετινού Met Gala.

Anna Wintour με Louis Vuitton

Lewis Hamilton με Wales Bonner

Colman Domingo με Valentino

Jamie Singer Soros με Sergio Hudson

Chamberlain με Courrèges

Diana Ross με Eleven Sixteen

Teyana Taylor με Marc Jacobs x Ruth E. Carter

A$AP Rocky με Awge

Halle Berry με LaQuan Smith

Shakira με Prabal Gurung

Kylie Jenner με Ferragam

Rosalía & Olivier Rousteing με Balmain

Sink με Prada

Madonna με Tom Ford

Lorde μεThom Browne

Deborah Roberts με Mark Ingram Atelier

Grace & Wendi Murdoch με Thom Browne



Zendaya Louis Vuitton

Pamela Anderson με Tory Burch

Hunter Schafer με Prada

Lupita Nyong'o μεChanel

Sydney Sweeney με Miu Miu

Tramell Tillman

Gigi Hadid με Miu Miu

Cardi B με Burberry

Bad Bunny με Prada

Maluma με Willy Chavarria

Anne Hathaway με Carolina Herrera

Zoe Saldana με Thom Browne

Bee Carrozzinni με Givenchy

Kim Kardashian με Chrome Hearts

Audra McDonald με Harbison Studio

Jordan Roth με LaQuan Smith

Whooo Goldberg με Thom Browne

Jenna Ortega με Olivier Rousteing

Hailey Bieber με Saint Laurent

Mona Patel με Thom Browne

Kendall Jenner με Torisheju Dumi

Dua Lipa με Chanel

Savannah James με Thom Browne

Miley Cyrus με Alaïa

Katy Perry με Mugler

Doechii με Louis Vuitton

Jodie Turner-Smith με Burberry

Demi Moore με Thom Browne

Cynthia Erivo με Givenchy

Lana Del Rey με Valentino

Damson Idris με Tommy Hilfiger

Donatella Versace & Chance the Rapper

Nicole Kidmanμε Balenciaga Couture

Laura Harrier με Gap Studio