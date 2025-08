Τι συμβαίνει όταν πας για ύπνο νωρίς το βράδυ - Μεγάλη έρευνα σε 20.000 ενήλικες δίνει την απάντηση

Ίσως τελικά το "να κοιμάσαι νωρίς" δεν είναι απλώς συνήθεια – είναι στρατηγική υγείας

Για χρόνια ακούγαμε ότι «τίποτα καλό δεν συμβαίνει μετά τα μεσάνυχτα». Κι όμως, αρκετοί από εμάς έχουμε ζήσει τις πιο αυθεντικές στιγμές μας τις πρώτες πρωινές ώρες — είτε πρόκειται για πάρτι, είτε για μια αυθόρμητη βόλτα ή ακόμα και για τρέξιμο πριν ξυπνήσει η πόλη.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), το να πηγαίνουμε για ύπνο νωρίς μπορεί να έχει πολύ πιο σημαντικά οφέλη απ’ ό,τι φανταζόμασταν — και ειδικά για τη σωματική μας υγεία.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις συνήθειες ύπνου και άσκησης σχεδόν 20.000 ενηλίκων, που φόρεσαν ειδικά βιοϊατρικά βραχιόλια παρακολούθησης. Συνολικά καταγράφηκαν πάνω από 5,9 εκατομμύρια «νύχτες», προσφέροντας ένα τεράστιο δείγμα δεδομένων.

Τι ανακάλυψαν; Ότι όσοι κοιμούνταν νωρίτερα, ήταν σημαντικά πιο πιθανό να ασκηθούν την επόμενη ημέρα.

Για την ακρίβεια, όσοι είχαν σταθερή ώρα ύπνου γύρω στις 9 το βράδυ, έκαναν κατά μέσο όρο 30 λεπτά περισσότερη φυσική δραστηριότητα την επόμενη μέρα σε σχέση με όσους κοιμούνταν στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ακόμα και σε σχέση με εκείνους που κοιμούνταν στις 11 μ.μ., οι "πρωινοί" είχαν 15 λεπτά παραπάνω κίνηση.

Σίγουρα θα σκέφτεσαι ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι κάποιοι είναι "εκ φύσεως" πιο δραστήριοι, αλλά οι επιστήμονες απαντούν: Όχι απαραίτητα. Όταν άτομα που συνήθιζαν να ξενυχτούν προσπάθησαν να πάνε νωρίτερα για ύπνο, η φυσική τους δραστηριότητα αυξήθηκε.

Προκύπτει, λοιπόν, ότι ίσως οι κοινωνικές και επαγγελματικές μας ρουτίνες διευκολύνουν τη γυμναστική για όσους κοιμούνται νωρίτερα — όχι επειδή οι «νυχτερινοί τύποι» δεν θέλουν να αθληθούν, αλλά επειδή δεν τους μένει χρόνος ή ενέργεια.

Και γιατί έχει σημασία αυτό; Επειδή η άσκηση συνδέεται με πληθώρα θετικών αποτελεσμάτων για την υγεία. Μια παλιότερη μελέτη του 2017 έδειξε ότι όσοι αθλούνται τακτικά (π.χ. 30-40 λεπτά τρέξιμο, 5 μέρες την εβδομάδα) έχουν βιολογικό πλεονέκτημα εννέα ετών σε σχέση με τους λιγότερο δραστήριους.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της νέας έρευνας, Dr. Josh Leota, «αντί να προωθούμε τον ύπνο και την άσκηση ξεχωριστά, οι καμπάνιες υγείας θα μπορούσαν να προτείνουν νωρίτερη ώρα ύπνου ως μέσο για την ενίσχυση ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής».

Η έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όλους εμάς που προσπαθούμε να ισορροπήσουμε δουλειά, οικογένεια, φίλους, ύπνο και ευεξία μέσα σε ένα απαιτητικό 24ωρο. Ίσως τελικά το "να κοιμάσαι νωρίς" δεν είναι απλώς συνήθεια – είναι στρατηγική υγείας.