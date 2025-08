6 σοβαρές παρενέργειες της βιταμίνης C

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για πολλές λειτουργίες του σώματος, αλλά μπορεί να έχει και κάποιες παρανέργειες.

Μπορεί να χρειαστεί ένα συνεχές φτέρνισμα ή ένας ενοχλητικός βήχας για να φέρει στο μυαλό σας τη βιταμίνη C. Το να αρρωστήσετε σας υπενθυμίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, κάτι που μπορεί να σας κάνει να αναρωτιέστε εάν πρέπει να λαμβάνετε βιταμίνη C καθημερινά. Η βιταμίνη C είναι μια πολύ γνωστή βιταμίνη στα εσπεριδοειδή και πολλοί στρέφονται σε αυτή όταν νιώθουν άρρωστοι. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να ενισχύσει την υγεία του ανοσοποιητικού και μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του κρυολογήματος. Η βιταμίνη C είναι ένα σημαντικό θρεπτικό και αντιοξειδωτικό συστατικό που βοηθά στην παραγωγή ενώσεων που υποστηρίζουν διαφορετικές λειτουργίες του σώματος.

Τι είναι η βιταμίνη C

Η βιταμίνη C, ή L-ασκορβικό οξύ, είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που υπάρχει φυσικά στα τρόφιμα. Αν και τα περισσότερα θηλαστικά μπορούν να παράγουν βιταμίνη C στο σώμα τους χωρίς πρόβλημα, οι άνθρωποι πρέπει να τη λαμβάνουν μέσω της διατροφής ή συμπληρωμάτων. Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, η συνιστώμενη ημερήσια διαιτητική πρόσληψη αυτής της θρεπτικής ουσίας για τα άτομα ηλικίας 19 ετών και άνω είναι 90 χιλιοστόγραμμα για τους άνδρες και 75 mg για τις γυναίκες.

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό κολλαγόνου, ένα ζωτικό μέρος του συνδετικού ιστού, το οποίο βοηθά στην αποκατάσταση των πληγών. Επιπλέον, η βιταμίνη C προάγει την απορρόφηση του σιδήρου —ειδικά του μη αιμικού, του τύπου σιδήρου που βρίσκεται στα φυτά. Επίσης υποστηρίζει το ανοσοποιητικό και αναγεννά άλλα αντιοξειδωτικά στο σώμα. Βοηθά στην παραγωγή L-καρνιτίνης και υποστηρίζει τον μεταβολισμό της ενέργειας και των πρωτεϊνών. Τα μέρη του σώματος με τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C περιλαμβάνουν τα μάτια, την υπόφυση, τα επινεφρίδια και τον εγκέφαλο. Μιλώντας για τον εγκέφαλο, μια μελέτη του 2022 στο European Journal of Nutrition σημείωσε ότι η βιταμίνη C προστατεύει τους νευρώνες (εγκεφαλικά κύτταρα) από το οξειδωτικό στρες και μπορεί να είναι χρήσιμη για την ψυχική υγεία.

Και ενώ τα συμπληρώματα βιταμίνης C είναι ασφαλή για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά η υπερβολική χρήση ή η υπερβολική δόση μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές ανεπιθύμητα συμπτώματα. Ενώ είναι σπάνιες, σοβαρές παρενέργειες της βιταμίνης C μπορεί να εμφανιστούν, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται σε μεγάλες ποσότητες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

6 παρενέργειες της βιταμίνης C

Πέτρες στους νεφρούς

Υψηλές δόσεις βιταμίνης C μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα οξαλικού στα ούρα. Το οξαλικό είναι μια ουσία που μπορεί να συνδεθεί με το ασβέστιο και να σχηματίσει πέτρες στα νεφρά . Όταν το σώμα μεταβολίζει την περίσσεια βιταμίνης C, μπορεί να μετατρέψει μέρος της σε οξαλικό. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για άτομα με προδιάθεση για νεφρολιθίαση ή για άτομα με υπάρχουσες νεφρικές παθήσεις. Άτομα με ιστορικό νεφρολιθίασης, χρόνιας νεφρικής νόσου ή υψηλών επιπέδων οξαλικού μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.

Γαστρεντερική δυσφορία

Μία από τις πιο συχνές παρενέργειες της υψηλής δόσης βιταμίνης C είναι η γαστρεντερική δυσφορία. Αυτή περιλαμβάνει συμπτώματα όπως στομαχικές κράμπες, ναυτία, διάρροια και μετεωρισμό. Αυτές οι επιδράσεις είναι γενικά δοσοεξαρτώμενες, που σημαίνει ότι γίνονται πιο πιθανές καθώς αυξάνεται η πρόσληψη. Η βιταμίνη C είναι επίσης οσμωτικά ενεργή, πράγμα που σημαίνει ότι όταν καταναλώνεται σε υπερβολική ποσότητα, απορροφά νερό στα έντερα και ερεθίζει το γαστρεντερικό βλεννογόνο, οδηγώντας σε χαλαρά κόπρανα και δυσφορία. Τα συμπτώματα του γαστρεντερικού σωλήνα εμφανίζονται συνήθως σε δόσεις άνω των 2.000 χιλιοστογράμμων (mg) την ημέρα, αν και ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα σε χαμηλότερα επίπεδα.1

Υπερφόρτωση σιδήρου (αιμοχρωμάτωση)

Η βιταμίνη C ενισχύει την απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου (που βρίσκεται στις φυτικές τροφές). Ενώ αυτό είναι συνήθως ωφέλιμο, μπορεί να είναι επιβλαβές για άτομα με αιμοχρωμάτωση — μια γενετική διαταραχή που προκαλεί την αποθήκευση περίσσειας σιδήρου από το σώμα. Σε άτομα με αιμοχρωμάτωση, η υψηλή πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να επιδεινώσει την υπερφόρτωση σιδήρου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης, καρδιακών παθήσεων και διαβήτη. Άτομα με γνωστές διαταραχές του μεταβολισμού του σιδήρου θα πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C σε υψηλές δόσεις, εκτός εάν το συστήσει κάποιος γιατρός.

Πιθανά ψευδή εργαστηριακά αποτελέσματα

Η υπερβολική βιταμίνη C μπορεί να επηρεάσει ορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις. Μπορεί να προκαλέσει ψευδείς μετρήσεις σε μετρητές γλυκόζης αίματος (γνωστοί και ως γλυκόμετρα), σε εξετάσεις ούρων για κρεατινίνη και σε εξετάσεις που χρησιμοποιούν χημικά αντιδραστήρια ευαίσθητα στην οξείδωση. Παραδείγματα :

Μπορεί να αυξήσει ψευδώς τις μετρήσεις γλυκόζης στο αίμα σε άτομα που χρησιμοποιούν ορισμένα γλυκόμετρα.

Μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης ούρων.

Τα παραπλανητικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διάγνωση ή τη θεραπεία, εάν δεν αναγνωριστούν.

unsplash

Διάβρωση του οδοντικού σμάλτου

Τα μασώμενα ή ζελεδάκια συμπληρώματα βιταμίνης C είναι συχνά όξινα και μπορούν να φθείρουν το σμάλτο των δοντιών με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η διάβρωση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ευαισθησία των δοντιών, αποχρωματισμό και υψηλότερο κίνδυνο τερηδόνας. Το όξινο περιβάλλον που δημιουργείται από τα προϊόντα βιταμίνης C αποδυναμώνει το προστατευτικό στρώμα του σμάλτου, ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται σε παστίλια ή σε μορφή μασώμενης οδοντόκρεμας. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό μετά την κατανάλωση συμπληρωμάτων βιταμίνης C και αποφύγετε το βούρτσισμα αμέσως μετά.

Πιθανές προοξειδωτικές επιδράσεις

Αν και η βιταμίνη C είναι γνωστή για τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες, μπορεί να λειτουργήσει ως προοξειδωτικό υπό ορισμένες συνθήκες, ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις και παρουσία ελεύθερων μεταλλικών ιόντων (όπως σιδήρου ή χαλκού). Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει το οξειδωτικό στρες (μια ανισορροπία μεταξύ αντιοξειδωτικών και βλαβερών ελεύθερων ριζών) αντί να το μειώσει. Εργαστηριακές μελέτες υποδεικνύουν ότι πολύ υψηλά επίπεδα βιταμίνης C μπορεί να παράγουν ελεύθερες ρίζες (εξαιρετικά αντιδραστικά μόρια) παρουσία ορισμένων μετάλλων, συμβάλλοντας ενδεχομένως σε κυτταρική βλάβη. Η κλινική σημασία αυτής της επίδρασης στους ανθρώπους βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, αλλά εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της υπερβολικής δόσης αντιοξειδωτικών.

Πόση βιταμίνη C είναι υπερβολική

Η βιταμίνη C, γνωστή και ως ασκορβικό οξύ, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση όλων των ιστών του σώματος. Επειδή το σώμα δεν αποθηκεύει βιταμίνη C, είναι σημαντικό να λαμβάνετε επαρκείς ποσότητες από τρόφιμα όπως εσπεριδοειδή, φράουλες, πιπεριές και συμπληρώματα διατροφής όταν χρειάζεται. Η μέση ημερήσια πρόσληψη (RDA) για τη βιταμίνη C ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το στάδιο ζωής. Τα επαρκή επίπεδα πρόσληψης σε ενήλικες περιλαμβάνουν:

Άνδρες: 90 mg/ημέρα

Γυναίκες: 75 mg/ημέρα

Έγκυες: 85 mg/ημέρα

Θηλάζουσες: 120 mg/ημέρα

Το ανεκτό ανώτερο όριο πρόσληψης (UL) για ενήλικες είναι 2.000 χιλιοστόγραμμα την ημέρα. Η υπέρβαση αυτής της ποσότητας, ειδικά για παρατεταμένες περιόδους, αυξάνει τον κίνδυνο παρενεργειών. Τα συμπληρώματα και τα εμπλουτισμένα τρόφιμα καθιστούν εύκολη την ακούσια υπέρβαση αυτού του ορίου.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιταμίνη C με ασφάλεια

Για να χρησιμοποιήσετε τη βιταμίνη C με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:

Τηρήστε το RDA, εκτός εάν ο γιατρός σας συμβουλεύσει διαφορετικά.

Λάβετε υπόψη ότι τα εμπλουτισμένα τρόφιμα και οι πολυβιταμίνες μπορούν να συμβάλουν στη συνολική ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C.

Εάν έχετε ευαίσθητο στομάχι, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μη όξινες μορφές, όπως ασκορβικό νάτριο, για να μειώσετε τον ερεθισμό.

Ενημερώστε τον γιατρό σας για τυχόν συμπληρώματα που λαμβάνετε, ειδικά πριν υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση ή ιατρικές εξετάσεις.

Επικοινωνήστε με έναν γιατρό εάν εμφανίσετε συμπτώματα όπως επίμονη στομαχική διαταραχή, αίμα στα ούρα ή σημάδια πέτρας στους νεφρούς (π.χ. έντονος πόνος στην πλάτη, επώδυνη ούρηση). Επιπλέον, όποιος έχει υποκείμενες παθήσεις θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν ειδικό πριν ξεκινήσει υψηλή δόση βιταμίνης C.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν ρυθμίζονται όπως τα φάρμακα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων δεν τα εγκρίνει για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά. Όταν είναι δυνατόν, επιλέξτε ένα συμπλήρωμα που έχει δοκιμαστεί από αξιόπιστο τρίτο μέρος, όπως η US Pharmacopeia (USP) , το ConsumerLab ή το NSF .

Ωστόσο, ακόμη και αν τα συμπληρώματα έχουν δοκιμαστεί από τρίτους, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ασφαλή για όλους ή αποτελεσματικά γενικά. Επομένως, είναι σημαντικό να μιλήσετε με τον γιατρό σας σχετικά με τυχόν συμπληρώματα που σκοπεύετε να πάρετε και να ελέγξετε για πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα συμπληρώματα ή φάρμακα.