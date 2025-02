Met Gala 2025: Το φετινό θέμα είναι μια ωδή στο black style

Tο φετινό Met Gala θα γίνει στις 5 Μαΐου και έχουμε όσα θες να γνωρίζεις

Το Met Gala για το 2025 είναι σε τρεις μήνες και έχουμε όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για την μεγαλύτερη βραδιά μόδας – από την ημερομηνία μέχρι το θέμα, τους παρουσιαστές καθώς και το φετινό dress code.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Μαΐου στο The Metropolitan Museum of Art όπως κάθε χρόνο και το dress code είναι το “Tailored for You”. O συγκεκριμένος ενδυματολογικός κώδικας είναι εμπνευσμένος από το βιβλίο της Mόνικα Μίλερ που κυκλοφόρησε το 2009 "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" και στην ουσία πρόκειται για την εξερεύνηση του "black style" από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Iστορικά, ο όρος dandy χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει κάποιον άνδρα που είναι εξαιρετικά αφοσιωμένος στη μόδα και στο στυλ, προσεγγίζοντάς το με απόλυτη πειθαρχία. Ο δανδισμός επιβλήθηκε αρχικά στους μαύρους άνδρες στην Ευρώπη του 18ου αιώνα, καθώς το δουλεμπόριο του Ατλαντικού και η αναδυόμενη κουλτούρα του καταναλωτισμού δημιούργησαν την τάση των μοντέρνα ντυμένων υπηρετών.

Ο δανδισμός προσέφερε στους μαύρους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν ρούχα, χειρονομίες, ειρωνεία και εξυπνάδα για να μεταμορφώσουν τις ταυτότητές τους.



Οι καλεσμένοι του Met Gala θα πρέπει να φέρουν "στα μέτρα τους" το συγκεκριμένο στυλ και να του δώσουν ζωή όπως ακριβώς το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι. Πρόκειται για μια ωδή στα ανδρικά ρούχα και κοστούμια που σίγουρα θα αναδείξει τη δημιουργικότητα των φετινών παρευρισκόμενων.

Οι Κόμαν Ντομίνγκο, Λούις Χάμιλτον, A$AP Rocky, Φάρελ Γουίλιαμς και Άννα Γουίντουρ θα βρίσκονται στην παρουσίαση του φετινού Met Gala, ενώ ο Tζέιμς ΛεΜπρον θα είναι επίτιμος πρόεδρος.

Getty Images/ Taylor Hill

Η ανοιξιάτικη έκθεση του The Costume Institute για το 2025 παρουσιάζει μια πολιτιστική και ιστορική εξέταση του “black style” από τον 18ο αιώνα έως σήμερα μέσα από μια εξερεύνηση της έννοιας του δανδισμού και θα είναι χωρισμένη σε 12 ενότητες οι οποίες θα καταγράφουν τους τρόπους με τους οποίους οι μαύροι χρησιμοποίησαν τη μόδα για να μεταμορφώσουν την ταυτότητά τους και να φανταστούν νέους τρόπους ενσάρκωσης πολιτικών και κοινωνικών δυνατοτήτων.



Η έκθεση αφηγείται την ιστορία του μαύρου δάνδη με την πάροδο του χρόνου μέσα από μια σειρά μέσων, όπως ρούχα και αξεσουάρ, σχέδια, εκτυπώσεις και πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, αποσπάσματα ταινιών και πολλά άλλα.