Met Gala 2025: Η πρώτη ανδρική έκθεση μετά από 19 χρόνια θα μας μυήσει στους Black dandies

Ανακοινώθηκε το θέμα και οι co-chairs του Met Gala 2025

Και η ώρα που θα ξεκινήσουμε να συζητάμε το επικείμενο Met Gala έφτασε. Το θέμα της ανοιξιάτικης έκθεσης του Costume Institute του Metropolitan Museum of Art ανακοινώθηκε, όπως και οι co-chairs της μιας και μοναδικής Άννας Γουίντουρ. Είναι αυτό που περιμέναμε; Όχι. Μας ιντριγκάρει λιγάκι ένας από τους co-chairs; Ναι.

Anna Wintour SPLASH via Ideal Image

Το θέμα λοιπόν του Met Gala 2025 είναι το «Superfine: Tailoring Black Style» και θα πραγματοποιηθεί την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Το Met Gala είναι μια φιλανθρωπική εκδήλωση, η οποία είναι η κύρια πηγή εσόδων του Costume Institute. Η έκθεση με τον ίδιο τίτλο θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό από τις 10 Μαΐου έως και τις 26 Οκτωβρίου του 2025.

Το θέμα «Superfine: Tailoring Black Style» εμβαθύνει στον Black dandy (Μαύρο δανδή) ως υποκείμενο, εξετάζοντας την σημασία των ρούχων και του στιλ στην δημιουργία της Μαύρης ταυτότητας στην Αμερική. Η πρώτη έκθεση στο Costume Institute που είχε αποκλειστικά ανδρικά κομμάτια ήταν το 2003 και είχε τίτλο «Men in Skirts». Η επικείμενη έκθεση λοιπόν είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο του 2009 της co-curator Μόνικα Μίλερ «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity».

Μαζί με την Άννα Γουίντουρ στο Met Gala θα καλωσορίσουν τον κόσμο ο ράπερ A$AP Rocky, ο Φάρελ Γουίλιαμς, ο Λιούις Χάμιλτον και τιμητική θέση θα έχει ο μπασκετμπολίστας ΛεΜπρόν Τζέιμς.

A$AP Rocky SPLASH via Ideal Image

Βέβαια μετά από όλες αυτές τις κατηγορίες εις βάρος του Diddy, στις οποίες φαίνεται να εμπλέκεται ο Λεμπρόν Τζέιμς ίσως δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή. Επίσης είναι το καταλληλότερο θέμα μετά από το τεράστιο αυτό σκάνδαλο; Θα φανεί.