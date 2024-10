Έφτιαξαν τηλεφωνική γραμμή για να βρουν θύματα που κακοποίησε σεξουαλικά ο Diddy - Πάνω από 12.000 κλήσεις σε 24 ώρες

Ο ίδιος πάντως αρνείται όλες τις κατηγορίες και επιμένει στην αθωότητά του

Αν και ο Diddy αρνείται όλες τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίσης - περιλαμβάνουν συνωμοσία, σωματεμπορία και προώθηση στην πορνεία- και σύμφωνα με τον δικηγόρο του: «Είναι συγκεντρωμένος και πολύ δυνατός. Επικεντρώνεται στην υπεράσπισή του και προετοιμάζεται για τη δίκη του», η αλήθεια είναι πώς έχει μπροστά του έναν πολύ δύσκολο νομικό αγώνα αφού καθημερινά έρχονται στο φως νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις.

Sean ‘Diddy’ Combs hotline gets staggering 12K calls in just 24 hours, lawyer claims https://t.co/HF9yStWX0I pic.twitter.com/CUxE6by4Up