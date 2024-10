Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του Diddy: «Τα ονόματα των συνεργών του θα σας σοκάρουν»

Το κουβάρι της υπόθεσης του Diddy έχει αρχίσει να ξετυλίγεται και τα στοιχεία που βγαίνουν στο φως είναι σοκαριστικά

Ο Diddy βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας εδώ και μερικές ημέρες, μετά από σωρεία καταγγελιών που έγιναν εις βάρος του. Μπορεί για μήνες να έρχονταν στην επιφάνεια στοιχεία που φανέρωναν τις εγκληματικές πράξεις του, όμως εκείνος τα αρνούνταν και παρέμενε ελεύθερος. Αυτό μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, που συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και οδηγήθηκε σε δωμάτιο αυξημένης προστασίας, αφού υπήρχε ο φόβος ενδεχόμενης αυτοκτονίας.

Ο ράπερ και μουσικός παραγωγός κατηγορείται από 120 ανθρώπους για σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, κακοποίηση, εκβιασμό, σωματεμπορία κι άλλες παράνομες δράσεις. Πολλά από τα θύματα βρήκαν τη δύναμη να καταγγείλουν τις απεχθείς πράξεις του, ελπίζοντας πως θα τιμωρηθεί και θα δικαιωθούν οι πληγωμένες καρδιές τους. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της, ελέγχοντας σπίτια και κινητά του Diddy, ενώ συγχρόνως προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά όλα τα στοιχεία.

Diddy 'list' of accomplices includes 'powerful hotel execs, bankers and pharmaceutical bosses, says lawyer https://t.co/Z2SklZiH9Y pic.twitter.com/mPXG9QCyLv