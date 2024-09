Η λίστα του Diddy είναι ατελείωτη: Τα 42 ονόματα που δεν περίμενες να δεις

Ένα μέρος της περιβόητης λίστας του Diddy είδε το φως της δημοσιότητας

Ο Diddy συνελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου από τις αρχές, μετά από μήνες ερευνών σχετικά με τα σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα που κατηγορείται. Δεκάδες γυναίκες μοιράστηκαν τις σοκαριστικές ιστορίες τους, καταγγέλλοντας τον ράπερ για κακοποιητική συμπεριφορά, σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό.

Η πρώην σύντροφός του, Κάσι Βεντούρα, η οποία είχε ξυλοκοπηθεί και κακοποιηθεί από τον Diddy «έλυσε» τη σιωπή της για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο, γράφοντας στα social media: «Η ενδοοικογενειακή βία είναι το πρόβλημα. Με διέλυσε, με έκανε κάποια που δε πίστευα ποτέ ότι θα γινόμουν. Με πολλή και σκληρή δουλειά, σήμερα είμαι καλύτερα, αλλά πάντα θα αναρρώνω από το παρελθόν μου».

