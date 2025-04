Εν όψη του Μet Gala που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου, θυμόμαστε μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Μαΐου, στο The Metropolitan Museum of Art όπως κάθε χρόνο και το dress code αυτή τη φορά είναι το «Tailored for You».

O συγκεκριμένος ενδυματολογικός κώδικας είναι εμπνευσμένος από το βιβλίο της Mόνικα Μίλερ που κυκλοφόρησε το 2009 «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» και στην ουσία πρόκειται για την εξερεύνηση του «black style» από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Το Met Gala, που ξεκίνησε το 1948, έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο σημαντικά και λαμπερά γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ενώ η πολυτελής εκδήλωση εξακολουθεί να συγκεντρώνει χρήματα για το Ινστιτούτο Κοστουμιών και σηματοδοτεί τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσής του, το Met Gala έχει αποκτήσει τη δική του υπόσταση, επιτρέποντας σε celebrities και designers να πραγματοποιήσουν την πιο iconic εμφάνισή τους.

Από την Πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1996, μέχρι τη Lady Gaga το 2019 και από την Kim Kardashian μέχρι τη Zendaya, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά από τα looks που μας έχουν μείνει αξέχαστα.

Οι iconic εμφανίσεις του Met Gala που έχουν μείνει αξέχαστες

Cher 1985

Getty Images

Lady D με Dior 1996

Getty Images

Naomi Campbell με Burberry 2015

Getty Images

Madonna με Jean Paul Gaultier 2018

Getty Images

Lady Gaga in Brandon Maxwell 2019

Getty Images

Kim Kardashian 2021

Blake Lively με Versace 2022

Tyla με Balmain 2024

Rihanna με Maison Valentino 2023

Getty Images @Taylor Hill

Pedro Pascal με Valentino 2023

Zendaya με Maison Margiela couture 2024



Getty Images

Simone Biles με Beckett Fogg και Piotrek Panszczyk 2021