Πώς να καθαρίσεις σωστά το δερμάτινο jacket σου χωρίς να το καταστρέψεις

Με σωστή φροντίδα, το δερμάτινο μπουφάν μπορεί να διατηρηθεί σαν καινούριο για χρόνια

Ένα δερμάτινο jacket αποτελεί ένα από τα πιο διαχρονικά και στιλάτα κομμάτια, το οποίο κάθε χρόνο κυριαρχεί στις τάσεις με τις γυναίκες να το συνδυάζουν με κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας τους.

Τα biker jackets, από τα κλασικά μαύρα μέχρι εκείνα με τα κρόσσια και εκείνα με τα χρώματα, όπως το βουργουνδί και το καφέ, ακόμη και το μπεζ, είναι ιδιαίτερα στιλάτα και ευέλικτα για κάθε στιγμή της ημέρας. Τι γίνεται όμως όταν χρειάζονται ένα φρεσκάρισμα και δη, όταν χρειάζεται να το καθαρίσεις αλλά υπάρχει ο φόβος να το καταστρέψεις;

Ακολουθώντας μερικά βασικά βήματα, μπορείς να καθαρίσεις το δερμάτινό σου στο σπίτι χωρίς να το φθείρεις, αρκεί να είσαι προσεκτική. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά από τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να μοιάζει σαν καινούργιο.

Πώς να καθαρίσεις σωστά το biker jacket σου χωρίς να το καταστρέψεις



1. Έλεγξε την ετικέτα

Πριν κάνεις οτιδήποτε, δες την εσωτερική ετικέτα του μπουφάν για τυχόν ειδικές οδηγίες καθαρισμού. Αν γράφει «μόνο στεγνό καθάρισμα», καλό είναι να το πας σε ειδικό καθαριστήριο.

2. Απομάκρυνε τη σκόνη

Με ένα μαλακό, στεγνό πανί, σκούπισε απαλά την επιφάνεια του δέρματος για να απομακρύνεις σκόνη και υπολείμματα.

3. Φτιάξε ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα

Ανακάτεψε λίγες σταγόνες υγρού απορρυπαντικού ή ειδικού καθαριστικού για δέρμα με λίγο νερό, προσοχή όμως, το πανί πρέπει να είναι ελαφρώς νωπό και όχι βρεγμένο.

4. Καθάρισε τοπικά

Με ταμποναριστές κινήσεις βούτηξε το πανί στο διάλυμα και καθάρισε απαλά τα σημεία με λεκέδες. Στη συνέχεια, πέρασε το ίδιο σημείο με καθαρό υγρό πανί για να αφαιρέσεις τυχόν υπολείμματα καθαριστικού.

5. Άφησέ το να στεγνώσει φυσικά

Το πιο σημαντικό; Μην εκθέσεις δερμάτινό σου απευθείας σε ήλιο ή έντονη θερμότητα, όπως πιστολάκι. Άφησέ το να στεγνώσει σε σκιερό, αεριζόμενο μέρος.