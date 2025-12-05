White now moments:Η στιγμή που αποκαλύπτεται το πιο αληθινό, λευκό μου χαμόγελο!

Δεν είναι άλλη από όταν γελώ σαν παιδί, με τα παιδιά!

Βρίσκομαι καθημερινά σε ένα σαλόνι γεμάτο παιχνίδια, χαρτιά, ρούχα, έναν πραγματικό χαμό! Βρίσκω τον εαυτό μου να μαζεύει συνέχεια μικρά ή μεγαλύτερα πράγματα από το πάτωμα, να πατάω πάνω σε αντικείμενα και να σκοντάφτω πάνω σε μπάλες. Είναι στιγμές που απελπίζομαι, σκέφτομαι ότι δεν έχω αντοχή μετά από μια μέρα γεμάτη δουλειά και υποχρεώσεις και κατσουφιάζω, χάνω το χαμόγελό μου και τη χαρά της στιγμής. Και μετά βλέπω τα παιδιά μου να με κοιτούν, να μου γελούν, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να ξεκαρδίζονται με κάτι πολύ απλό…Να μου δείχνουν ότι η ίδια η χαρά μπορεί να κρύβεται στα απλά και καθημερινά πράγματα, στο ότι είμαστε μαζί και παίζουμε αγαπημένοι! Και τότε εκεί, το πιο αληθινό και λευκό μου χαμόγελο αποκαλύπτεται!

Ξεκινώ και εγώ, λοιπόν, να γελάω πολύ, σαν παιδί! Αγκαλιάζω τα παιδιά μου και αποφασίζω να αφήσω πίσω μου τον ψυχαναγκασμό της καθαριότητας και την κούραση της μέρας. Aρχίζω ένα ξέφρενο, χαμογελαστό παιχνίδι με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μου και κάνουμε κάθε στιγμή να μοιάζει σαν παιχνίδι, ακόμα και αν είναι ένα απλό βούρτσισμα δοντιών που είναι όμως και αυτό τόσο σημαντικό!

Έχω αποφασίσει, λοιπόν, πως δε θα αφήσω τίποτα να μου στερήσει τη χαρά του παιχνιδιού και τις όμορφες στιγμές με τα παιδιά μου. Θα χαμογελάω ακόμη και αν είμαι κουρασμένη, αν έχω άλλα χίλια πράγματα στο μυαλό μου ή αν πρέπει να μαζεύω συνέχεια το σπίτι. Θα μάθω και σε εκείνα να χαμογελούν, όποια και αν είναι η συνθήκη.

