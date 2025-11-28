Αυτή είναι η Νο.1 αιτία τριχόπτωσης στις γυναίκες

Δεν είναι αυτή που περιμένεις

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι γυναίκες εμφανίζουν τριχόπτωση, από κακή διατροφή, μέχρι ορμονολογικές μεταβολές. Υπάρχει όμως μία αιτία που ξεχωρίζει, μία κοινή γραμμή που οι ειδικοί συναντούν ξανά και ξανά όταν αναζητούν την πηγή του προβλήματος, κι αυτή δεν είναι άλλη από το χρόνιο στρες, όπως αποκάλυψε έρευνα.

Τριχόπτωση αιτία: Ο ρόλος του στρες

Το στρες δεν είναι απλώς ένα αίσθημα υπερέντασης ή πίεσης. Είναι μια βιολογική διαδικασία που ενεργοποιεί συγκεκριμένους μηχανισμούς στον οργανισμό. Όταν παρατείνεται, το σώμα εκκρίνει αυξημένες ποσότητες κορτιζόλης, της ορμόνης που δημιουργήθηκε για να μας βοηθά να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες συνθήκες, κι έτσι επιβαρύνεται ολόκληρο το σύστημα. Στη γυναικεία τριχόπτωση, αυτό μεταφράζεται σε μια κατάσταση που ονομάζεται τελογενής τριχόπτωση (telogen effluvium): το στρες «αναγκάζει» μεγάλο ποσοστό τριχοθυλακίων να περάσουν πρόωρα στο στάδιο όπου η τρίχα σταματά να αναπτύσσεται και τελικά πέφτει.

Ακριβώς επειδή η διαδικασία αυτή είναι εσωτερική και όχι άμεσα ορατή, πολλές γυναίκες ξαφνιάζονται όταν, μετά από μήνες έντονης συναισθηματικής φόρτισης ή εργασιακής πίεσης, παρατηρούν έντονη απώλεια μαλλιών. Εκεί βρίσκεται και η ιδιαιτερότητα της τριχόπτωσης από στρες: το αποτέλεσμα φαίνεται αργότερα, όταν ο οργανισμός έχει ήδη περάσει από αυτή τη δύσκολη φάση.

IG @cassdimicco

Επιπλέον, το χρόνιο στρες μπορεί να επηρεάσει και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία των μαλλιών. Διαταράσσει τον ύπνο, επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες και μπορεί να επιδεινώσει υπάρχουσες ορμονικές ανισορροπίες. Έτσι, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον κύκλο ζωής της τρίχας, αλλά μια γενικότερη επιβάρυνση του οργανισμού, που τελικά αντικατοπτρίζεται στο τριχωτό.

Αυτό που κάνει το στρες τη Νο.1 αιτία τριχόπτωσης στις γυναίκες είναι ακριβώς το ότι δεν εξαρτάται από την ηλικία ή τον τύπο μαλλιών. Επηρεάζει εξίσου μια γυναίκα 25 ετών που βιώνει έντονη εργασιακή πίεση και μια γυναίκα 45 ετών που προσπαθεί να ισορροπήσει πολλαπλές απαιτήσεις. Και επειδή συχνά υποτιμάται, παραμένει «σιωπηλή» αιτία μέχρι να γίνει εμφανής.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η τριχόπτωση που προκαλείται από στρες είναι αντιστρέψιμη στις περισσότερες περιπτώσεις. Όταν μειωθούν οι πιέσεις και επανέλθει η ισορροπία του οργανισμού, τα τριχοθυλάκια επανέρχονται σταδιακά στη φυσιολογική λειτουργία τους. Η διαδικασία όμως χρειάζεται χρόνο και συνέπεια και αυτό είναι κάτι που πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να αγχώνονται ακόμη περισσότερο, εντείνοντας άθελά τους το πρόβλημα.

Editor's Tip: Aν θέλεις να ενισχύσεις περαιτέρω την τριχοφυΐα, μπορείς να εντάξεις στη ρουτίνα σου προϊόντα για την καταπολέμηση της τριχόπτωσης, όπως εξειδικευμένα σαμπουάν, λοσιόν, σέρουμ και αμπούλες.