Τα χρώματα που θα δημιουργήσουν την τέλεια αντίθεση με το πράσινο των ματιών σου αναδεικνύοντας το βλέμμα σου

Τα πράσινα μάτια δεν επιδιώκουν την προσοχή, την τραβούν από μόνα τους. Έχουν κάτι απρόβλεπτο, σχεδόν υπνωτικό, και γι’ αυτό το μακιγιάζ γύρω τους χρειάζεται μέτρο και έξυπνες επιλογές. Το κραγιόν, περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο, μπορεί να αλλάξει τη δυναμική του βλέμματος, να το γλυκάνει, να το σκοτεινιάσει ή να το κάνει να λάμψει. Δεν πρόκειται για τάσεις, αλλά για χρώματα που δημιουργούν την τέλεια αντίθεση με το πράσινο των ματιών, αναδεικνύοντας το βλέμμα. Ποια είναι λοιπόν τα πιο κολακευτικά κραγιόν για πράσινα μάτια;

Τα καλύτερα κραγιόν για πράσινα μάτια

Berry

Τα berry και τα δαμασκηνί είναι ίσως οι πιο σιωπηλοί σύμμαχοι των πράσινων ματιών, αφού οι ψυχροί μωβ υποτόνοι τους δημιουργούν μια εκλεπτυσμένη αντίθεση που κάνει το πράσινο να φαίνεται πιο έντονο και μυστηριώδες.

Red

Τα κόκκινα κραγιόν με μπλε βάση λειτουργούν σαν οπτικό φίλτρο. Δεν «καπελώνουν» το βλέμμα, αλλά το πλαισιώνουν, αφήνοντας τα μάτια να πρωταγωνιστούν. Το αποτέλεσμα είναι διαχρονικό, κομψό και απροσδόκητα φρέσκο, ειδικά όταν το υπόλοιπο μακιγιάζ μένει μίνιμαλ.

Peachy Pink

Για όσες προτιμούν τη διακριτική πολυτέλεια, τα ροδακινί και τα ζεστά nude με ροζ ή κοραλλί υποτόνους είναι η απάντηση. Ζεσταίνουν το πρόσωπο και δημιουργούν μια αρμονία που αναδεικνύει τη φυσική λάμψη των πράσινων ματιών.

Terracotta Brown

Υποτιμημένα αλλά εξαιρετικά κολακευτικά, τα καφέ με κόκκινη ή τερακότα βάση «δένουν» με το πράσινο της ίριδας και το κάνουν να δείχνει πιο καθαρό. Είναι τα χρώματα που φοριούνται εύκολα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και δείχνουν κομψά σε κάθε περίσταση.