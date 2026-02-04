Κοστίζουν λιγότερο από 30€

Η βραδινή skincare ρουτίνα είναι μια μοναδική ευκαιρία να «ξεκουράσεις» και να περιποιηθείς το δέρμα σου, αξιοποιώντας προϊόντα που δουλεύουν όσο εσύ κοιμάσαι. Ανάμεσα στα πιο δυναμικά συστατικά του βραδινού skincare είναι -φυσικά- η ρετινόλη. Ενώ κάποτε τη συναντούσαμε μόνο σε συνθέσεις πολυτελών προϊόντων, πλέον ο καθένας μπορεί να έχει μια κρέμα νύχτας με ρετινόλη στη ρουτίνα του -όποιο και να είναι το budget του.

Γιατί να εντάξεις μια κρέμα νύχτας με ρετινόλη στη ρουτίνα σου;

Η ρετινόλη είναι μια μορφή της βιταμίνης Α που θεωρείται από πολλούς ειδικούς στο skincare ως το «gold standard» της αντιγήρανσης. Οι λόγοι πολλοί: Βοηθά στην επιτάχυνση της κυτταρικής ανανέωσης, στη βελτίωση της υφής του δέρματος και στην παραγωγή κολλαγόνου. Επιπλέον, μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, ενισχύει τη φωτεινότητα της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη και λεία όψη στο πρόσωπο.

Κρέμα νύχτας με ρετινόλη: 5 top budget-friendly επιλογές

Retinol 0.1, Cosrx

Η κρέμα προσώπου Cosrx Retinol 0.1 περιέχει συστατικά όπως ρετινόλη, πανθενόλη, αδενοσίνη και σούπερ βιταμίνη Ε, χάρη στα οποία μειώνει τον σχηματισμό ρυτίδων, ενυδατώνει την επιδερμίδα και ενισχύει την ελαστικότητά της.

Retinol Boost+ Intense Care Cream, Neutrogena

Αυτή η κρέμα προσώπου συμβάλλει στην εξομάλυνση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων σε μόλις μία εβδομάδα χρήσης. Μετά από 4 εβδομάδες, μειώνονται ακόμα και οι πιο βαθιές ρυτίδες. Χάρη στο υαλουρονικό οξύ που περιέχει, προσφέρει επίσης άμεση και εντατική ενυδάτωση.

Revitalift Laser Pressed Night Cream With Retinol & Niacinamide, L'Oréal Paris

Εμπλουτισμένη με ρετινόλη και νιασινιαμίδη, αυτή η κρέμα συμβάλλει στην καταπολέμηση των ρυτίδων και του ανόμοιου χρωματικού τόνου, προσφέροντας ορατά αποτελέσματα ύστερα από μία μόλις εφαρμογή.

Night Force A+E, Frezyderm

Η πλούσια σύνθεσή της σε ρετινόλη ενισχύει τη σύνθεση του κολλαγόνου, ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, καταπολεμά τα πρώτα σημάδια γήρανσης και μειώνει ορατά τις ρυτίδες, ενώ η βιταμίνη Ε παρέχει αποτελεσματική προστασία από τις επιθέσεις των ελεύθερων ριζών.

Beauty Sleep Cream, Tzimas Cosmetics

Αυτή η κρέμα βραδινής περιποίησης με ρετινόλη είναι ιδανική για ξηρές, κανονικές και ώριμες επιδερμίδες. Μειώνει τις ρυτίδες, συσφίγγει την επιδερμίδα, προστατεύει από το blue light και χαρίζει λάμψη.