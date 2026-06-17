Beauty Travel: Γεμίζοντας τη βαλίτσα του Σαββατοκύριακου με προϊόντα ομορφιάς

To νεσεσέρ μας γίνεται weekend bag και γεμίζει με όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς για τις μικρές μας αποδράσεις!

Ο καιρός είναι καλός, η διάθεσή μας ανεβασμένη και οι πρώτες εξορμήσεις έχουν ήδη μπει στην ατζέντα μας. Πέρα από τα Outfits που θα πάρουμε μαζί, είναι σημαντικό να οργανώσουμε και τα beauty items που θα μας συνοδεύσουν στο ταξίδι μας, καθώς θα χρειαστεί να έχουμε μαζί μας τα βασικά, από αντηλιακή προστασία και ενυδάτωση, μέχρι καθαρισμό και φροντίδα σώματος. Στην αγορά θα βρούμε πολλές επιλογές σε όλες τις κατηγορίες, αλλά για εμάς το πιο σπουδαίο είναι να αναγνωρίσουμε συνθέσεις που διακρίνονται για τη φυσικότητά και την αποτελεσματικότητά τους και να νιώθουμε όμορφες και περιποιημένες κάθε στιγμή!

Beauty on-the-go με τα εξής αγαπημένα μας προϊόντα:

Η πρώτη μας αγορά μόλις έρθει το καλοκαίρι είναι το αντηλιακό. Φέτος, το πρώτο μας αντηλιακό για το σώμα είναι το SVR Sun Secure Sun Water αντηλιακό νερό που προστατεύει από το ηλιακό έγκαυμα, την πρόωρη γήρανση και άλλες φθορές που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ είναι super ανάλαφρο και αόρατο.

Για τα βράδια που θα θέλουμε να ξεβαφτούμε θα έχουμε μαζί μας το νέο Apivita Solid Foamy Cleanser, αυτή τη μοναδική μπάρα καθαρισμού και ντεμακιγιάζ για πρόσωπο και μάτια με 95% συστατικά φυσικής προέλευσης που αφαιρεί απαλά το μακιγιάζ και τους ρύπους χωρίς να αφυδατώνει την επιδερμίδα.

Για να έχουμε μαζί μας ένα μόνο προϊόν skincare, επιλέγουμε την Panthenol extra face and eye cream μια 24ωρη κρέμα με αντιρυτιδική δράση για το πρόσωπο και αναζωογόνηση για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

Για το πρόσωπο, μετά την κρέμα μας, επιλέγουμε από την αγαπημένη μας Juliette Armand το Sunfilm Face Mineral Fluid SPF50 με νέα λεπτόρρευστη σύνθεση το υπέροχο αντηλιακό προσώπου υψηλής προστασίας με 100% ανόργανα φυσικά φίλτρα για όλους τους τύπους δέρματος.



Για τα παιδιά μας, το καινοτόμο ISDIN, Fotoprotector Pediatrics Stick SPF50 είναι πανεύκολο στη χρήση και ενώ προστατεύει και επανορθώνει μοναδικά το παιδικό και βρεφικό δέρμα.

Για τα μαλλιά μας έχουμε λατρέψει το Sebastian Professional Potion9 Styling Drops, ένα έλαιο για λεία και λαμπερά μαλλιά που είναι ιδανικό για το απλό καλοκαιρινό styling στο weekend μας.



Για τις στιγμές που θέλουμε να δροσιστούμε έχουμε μαζί μας το Garden Souroti Thermal Spring Ενυδατικό Face Water για τόνωση και αναζωογόνηση του προσώπου.

Τέλος, για το σώμα μας χρειαζόμαστε ενυδάτωση και θρέψη και την απολαμβάνουμε με το ενυδατικό γαλάκτωμα φιστίκι και περγαμόντο με ειδική σύνθεση με συνδυασμό ελαίων σταφυλιού, βερίκοκου και βιταμίνης Ε που ενισχύουν την ελαστικότητα της επιδερμίδας.

Δείτε παρακάτω το video με τη βαλίτσα ομορφιάς μας: