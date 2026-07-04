Βρήκαμε το item από τα ΙΚΕΑ που θα οργανώσει τη ντουλάπα σου με τον πιο έξυπνο τρόπο - Κοστίζει κάτω από 10 ευρώ

Η οργάνωση της ντουλάπας είναι το Α και το Ω, πόσο μάλλον όταν ο χώρος είναι περιορισμένος και πρέπει να χωρέσεις μέσα όλα σου τα ρούχα.

Μία τακτοποιημένη ντουλάπα δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά αποτελεί αναγκαιότητα για την καθημερινή μας λειτουργικότητα. Όταν ξέρεις τι έχεις μέσα στη γκαρνταρόμπα σου και πού βρίσκεται, εκτός από το γεγονός ότι εξοικονομείς χρόνο, μειώνεις το πρωινό άγχος και κάνεις πιο εύκολες τις στιλιστικές επιλογές σου.

Πώς λοιπόν θα οργανώσεις τον χώρο της ντουλάπας σου; Αρκούν έξυπνα εξαρτήματα, αντικείμενα και tricks.

Βρήκαμε το item από τα ΙΚΕΑ που θα οργανώσει τη ντουλάπα σου με τον πιο έξυπνο τρόπο

Με μία έρευνα για το έξυπνο item που μπορεί να οργανώσει τη ντουλάπα σου στο άψε σβήσε, με έξυπνο τρόπο και χωρίς καθόλου κόπο, ανακαλύψαμε από τα ΙΚΕΑ ένα item που χωρά από τα t- shirts σου μέχρι τα καλοκαιρινά σου σετ και τα λινά φορέματά σου χωρίς να «πιάνει» αμέτρητο χώρο.

Αν χρειάζεσαι περισσότερα ράφια για τα ρούχα σου αρκεί μονάχα μία κρεμαστή θήκη με έξι επίπεδα, την οποία απλώς θα κρεμάσεις μέσα στην ντουλάπα σου ή ακόμη και σε μία ανεξάρτητη ράγα.

Κοστίζει μόλις 7,99 ευρώ και είναι ιδανικό για τα αξεσουάρ και τα πιο ελαφριά υφάσματα, όπως καφτάνια, παρεό και λινά σετ. Σκέψου, μπορείς να βάλεις στο πρώτο ράφι τα t- shirts που φοράς καθημερινά, έπειτα να οργανώσεις τα φορέματά σου, επιπλέον μπορείς να βρεις χώρο για τα εσώρουχα και τα lingeries σου και στα τελευταία ράφια να αποθηκεύσεις τα αξεσουάρ σου, όπως ζώνες, μαντήλια και ό,τι άλλο έχεις στριμωγμένο σε συρτάρια.