Ioanna Souflia: «Οι γυναίκες σήμερα αγοράζοντας κοσμήματα συνθέτουν μια δική τους ιστορία»

Η αγαπημένη σχεδιάστρια κοσμημάτων μάς μιλάει για τη διαδρομή της στο fine jewelry λίγο πριν επιλέξουμε τα κομμάτια που θα πάρουμε μαζί μας στις διακοπές μας.

Ένα κόσμημα μπορεί να έχει τη δύναμη να ολοκληρώσει ένα look, αλλά και να αφηγηθεί μια ιστορία. Για την Ιωάννα Σουφλιά αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην εικόνα και στην έκφραση είναι για παραπάνω από μια δεκαετία μια δημιουργική πρόκληση. Με συλλογές που ισορροπούν ανάμεσα στη σύγχρονη αισθητική και τη διαχρονική κομψότητα, αποδεικνύει ότι το πιο όμορφο κόσμημα είναι εκείνο που γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας.



Μίλησε μας λίγο για την τελευταία σου συλλογή.

Η συλλογή Eidos είναι εμπνευσμένη από τα κυκλαδικά ειδώλια. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης την χαρακτηριστική πλαστικότητα και απλότητα τους, ο χρυσός μεταμορφώνεται σε θραύσματα του γυναικείου σώματος. Ακολουθώντας την λογική της αφαίρεσης, βασική αρχή της κυκλαδικής τέχνης, οι καμπύλες των γοφών, το σχήμα των διπλωμένων χεριών, η σιλουέτα του σώματος παίρνουν μορφή ως σκουλαρίκια και δαχτυλίδια δουλεμένα σε κίτρινο χρυσό δεκατεσσάρων καρατίων διακοσμημένα με ζαφείρια, σε παλ αποχρώσεις και λευκά διαμάντια. Είναι μια συλλογή που ήθελα καιρό να κάνω, μια δουλειά με το χαρακτηριστικό γλυπτικό στοιχείο των κοσμημάτων μου, που εξερευνά με έναν διαφορετικό τρόπο το κυκλαδικό στοιχείο με κομμάτια που μπορούν να φορεθούν καθημερινά χωρίς να χάνουν την προσωπικότητα τους.

Πότε κατάλαβες ότι το κόσμημα είναι ο βασικός τρόπος έκφρασής σου;

Το ενδιαφέρον μου για το κόσμημα καλλιεργήθηκε ασυνείδητα από την μητέρα μου, καθώς ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της εμφάνισής της, σαν μια πανοπλία. Η αγάπη μου για αυτό ήρθε αργότερα μέσα από την κατασκευή, το χειροποίητο. Η επαφή με τα υλικά, το πώς αλλάζει το σχέδιο/αντικείμενο ανάλογα με τις δυνατότητες ή τους περιορισμούς και του δημιουργού και της πρώτης ύλης, αυτός ο χορός με έφερε πιο κοντά στην απόφαση να ασχοληθώ με το κόσμημα.





Αν έπρεπε να περιγράψεις το brand σου με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν;

Διαχρονικό, διακριτικά επιβλητικό

Ποιο είναι το κόσμημα που σχεδίασες και εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου;

Τα σκουλαρίκια Adoucissement σε ροζ χρυσό, με χειροποίητο ιταλικό μάρμαρο και γκρι διαμάντια. Γλυπτικό, statement piece, που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική πολυτέλεια και την φρεσκάδα των υλικών του.

Υπάρχει κάποιο κόσμημα που δεν αποχωρίζεσαι ποτέ;

Μια βέρα η οποία φτιάχτηκε επαναχρησιμοποιώντας τον χρυσό από την βέρα του παππού μου, και τα δαχτυλίδια Folded της συλλογής Eidos ως chevalier. Φτιαγμένα έτσι ώστε να εφαρμόζει το ένα στην καμπύλη του άλλου με εναλλασσόμενους όγκους, συχνά πιάνω τον εαυτό μου ασυνείδητα να «παίζει» μαζί τους.





Πιστεύεις ότι σήμερα οι γυναίκες αγοράζουν λιγότερα αλλά καλύτερα κοσμήματα;

Πιστεύω πως σήμερα οι γυναίκες αγοράζοντας κοσμήματα συνθέτουν μια δική τους ιστορία την οποία και αφηγούνται φορώντας τα. Αποδεσμευμένες από τάσεις, επιλέγουν να εκφραστούν όλο και πιο πολύ μέσα από την δουλειά ανεξάρτητων «μικρών» σχεδιαστών είτε το κόσμημα είναι από πολύτιμα υλικά είτε όχι.

Πώς αλλάζει το κόσμημα ένα απλό καλοκαιρινό outfit;

Ένα κόσμημα μπορεί να δώσει μια ενδιαφέρουσα πινελιά σε ένα effortless απλό σύνολο. Όπως το συναίσθημα όταν περπατάς σε ένα πάρκο και συναντάς ένα γλυπτό, εναρμονισμένο με τον περιβάλλοντα χώρο, που σου κεντρίζει το ενδιαφέρον και ίσως χαράσσει την βόλτα αυτή στην μνήμη σου.





Υπάρχει κάποιος «κανόνας» που πλέον δεν ισχύει στο styling των κοσμημάτων;

Νομίζω πως βρισκόμαστε σε μια περίοδο που γιορτάζουμε το προσωπικό style χωρίς κανόνες. Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό μιας γυναίκας είναι η προσωπικότητα της και πως την οπτικοποιεί μέσα από την εμφάνισή της, τα ρούχα και τα accessoriesτης.

Ποια κοσμήματα φοριούνται πραγματικά στις διακοπές και ποια μένουν τελικά πίσω;

Οτιδήποτε μας κάνει να νιώθουμε όμορφα μπαίνει στις αποσκευές μας. Πρακτικά πρέπει να προσέχουμε τα κοσμήματα με πέρλες και πορώδεις πέτρες να μην έρχονται σε επαφή με αντηλιακό και θαλασσινό νερό οπότε και τα επιλέγουμε για τις βραδινές μας αποδράσεις.

