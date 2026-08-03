4+1 λόγοι να διαλέξεις μακρυμάνικο μαγιό φέτος το καλοκαίρι

Μπορεί να έχεις ήδη κάποιο στη ντουλάπα σου ή να σκέφτεσαι να κάνεις την αγορά. Σε κάθε περίπτωση εμείς σου λέμε να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα!

Το μακρυμάνικο μαγιό έχει βαθιά καλοκαιρινή καρδιά. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα πιο fit summer bodies που κάνουν surf στα κύματα με τόσο στιλ και τόση ευκολία, ενώ τα φανταζόμαστε συχνά δίπλα σε μια χρωματιστή σανίδα ή ένα ζευγάρι flip flops. Όντως, τα sleeved swimsuits λέγονται και surf swimsuits ακριβώς επειδή έχουν ξεκινήσει ως τα ιδανικά μαγιό για water sports.

Μακρυμάνικα μαγιό στην παραλία; Φυσικά και ναι

Τα πιο ωραία χρώματα!

Ας μην γελιόμαστε, τα πιο ωραία prints και χρώματα τα έχουμε δει στα surf swimsuits! Πόσες φορές είδαμε ένα μαγιό με υπέροχο σχέδιο και μακρύ μανίκι και αναρωτηθήκαμε εάν μπορούμε να βρούμε το ίδιο σε «κανονικό»; Τώρα, αντιστρέφουμε τη λογική και σταματάμε την αναζήτηση στο μακρυμάνικο, καθώς δεν έχουμε κανέναν ουσιαστικό λόγο να μην το κάνουμε κομμάτι της συλλογής μας, αντιθέτως πολλούς χρωματιστούς και printed λόγους για να το κάνουμε!





Zebras and Libras

Στιλ με προστασία

Είναι σαφές ότι ένα μακρυμάνικο μαγιό μπορεί να μας προστατεύσει πολύ καλύτερα από ένα οποιοδήποτε άλλο μαγιό αφήνει το σώμα μας εντελώς εκτεθειμένο. Όταν, λοιπόν, μπορούμε να συνδυάσουμε τόσο όμορφα prints με προστασία, γιατί να μην το κάνουμε; Ειδικά αν είμαστε από εκείνες που δεν μας αρέσει ή ξεχνάμε ή απλώς – και αδικαιολογήτως! – βαριόμαστε να ανανεώνουμε συνεχώς το αντηλιακό μας, να η πιο stylish λύση!

For sports girls

Η πεποίθηση ότι το μακρυμάνικο μαγιό ζεσταίνει ή κολλάει ή δεν είναι ανεκτό στο σώμα καταρρίπτεται όταν γίνει ένα με την καθημερινότητά μας, ειδικά όταν κάνουμε sports μέσα ή δίπλα στο νερό. Για μια γυναίκα που παίζει ρακέτες ή beach volley είναι ιδανικό για προστασία, αλλά και για εκείνη που επιλέγει να κάνει σκι ή άλλο sport, ή θέλει μόνο να κάτσει στο σκάφος και να βγάζει φωτογραφίες!





Stefania Frangista

Τέλειο styling

Ένα μακρυμάνικο μαγιό με τέλεια χρώματα, ένα τζιν σορτς, τις αγαπημένες μας σαγιονάρες και ένα καπέλο και αμέσως έχουμε ένα perfect summer look έτοιμο να εντυπωσιάσει στο beach bar, στο resort ή στο light lunch δίπλα στο κύμα. Τι πιο απλό και πιο κομψό, με μια playful πινελιά!

Covered, but sexy

Για τις όσες θέλουν το μαγιό τους να δείχνει θηλυκό, αλλά φοβούνται πως το sporty στερεί αυτό το sexy beach look, τα νέα είναι και εδώ πολύ καλά. Ένα μαγιό που καλύπτει περισσότερο δεν σημαίνει ότι δεν είναι θηλυκό, ίσα ίσα που μακρυμάνικα μαγιό με ανοιχτή πλάτη μπορούν να γίνουν πολύ, μα πολύ θηλυκά και εντυπωσιακά.