Ο Μάικλ Ντάγκλας εμφανίστηκε με την κόρη του, Κάρις Ζέτα Ντάγκλας και το κοινό δεν πήρε τα μάτια του από πάνω της.

Ο Μάικλ Ντάγκλας είναι από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς, με κάθε ταινία που πρωταγωνιστεί να σημειώνει αρκετά μεγάλη επιτυχία. Πρόσφατα, έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση, έχοντας το πλευρό της την κόρη του, Κάρις Ζέτα Ντάγκλας.

Ο 81χρονος ηθοποιός παραβρέθηκε σε μια ξεχωριστή τελετή στη Μαγιόρκα, όπου τιμήθηκε ως ένας από τους πρώτους Πρεσβευτές Terra d'Honor του νησιού, μιας διάκρισης που απονέμεται σε προσωπικότητες οι οποίες έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προβολή της Μαγιόρκας, του πολιτισμού και της πολιτιστικής της κληρονομιάς σε διεθνές επίπεδο.

Η ξεχωριστή σχέση του Μάικλ Ντάγκλας με τη Μαγιόρκα

Η συγκεκριμένη διάκριση αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια σχέση του ηθοποιού με το ισπανικό νησί. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αγόρασε το εντυπωσιακό κτήμα S'Estaca, που βρίσκεται στην οροσειρά Tramuntana της Μαγιόρκας, το 1989 και από τότε έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της ζωής του στην ανάδειξη του τόπου.

Η ιστορική ιδιοκτησία διαθέτει αμπελώνες που παράγουν βραβευμένα τοπικά κρασιά, ενώ ο ηθοποιός συμμετέχει εδώ και χρόνια στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της γειτονικής περιοχής Valldemossa.

Μπαμπάς και κόρη μαζί στο κόκκινο χαλί

Για την περίσταση, ο Μάικλ Ντάγκλας επέλεξε ένα κομψό navy κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά και μαύρα δερμάτινα παπούτσια.

Η Κάρις, την οποία έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, τράβηξε όλα τα βλέμματα με ένα κομψό total black σύνολο. Φορούσε ένα εφαρμοστό strapless τοπ και παντελόνι με φαρδιά γραμμή, διακοσμημένο με λεπτομέρειες από δαντέλα στο τελείωμα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διακριτικά χρυσά κοσμήματα, μεταλλιζέ πέδιλα με λουράκια και μια shoulder bag με snake print. Φυσικά όλοι μιλούσαν για την ομοιότητα της με τη μητέρα της.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες αφότου η Κάρις γιόρτασε ένα σημαντικό επαγγελματικό ορόσημο, πραγματοποιώντας το θεατρικό της ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη. Η απόφοιτος του Brown University υποδύθηκε τη Νίνα στην παράσταση «Ο Γλάρος» του Αντόν Τσέχωφ, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς γυναικείους ρόλους του παγκόσμιου θεάτρου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τόσο ο Μάικλ Ντάγκλας όσο και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είναι ιδιαίτερα περήφανοι για την κόρη τους, με την ηθοποιό να εκφράζει δημόσια τη στήριξή της μέσω των social media λίγο πριν από την πρεμιέρα της παράστασης. Παρότι μεγάλωσε σε μία από τις πιο διάσημες οικογένειες του Hollywood, η Κάρις έχει δηλώσει ότι η αγάπη της για την υποκριτική γεννήθηκε από την ίδια την τέχνη και όχι από τη φήμη της οικογένειάς της.

«Μεγάλωσα κάνοντας θέατρο. Δεν σπούδασα υποκριτική στο πανεπιστήμιο, αλλά χαίρομαι που βρίσκομαι σε ένα τόσο δημιουργικό καλλιτεχνικό περιβάλλον», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στο People.