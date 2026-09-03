Μάθετε αν οι συνηθισμένοι ισχυρισμοί σχετικά με τα οφέλη του μηλόξιδου για την υγεία είναι πραγματικότητα ή μυθοπλασία.

Το μηλόξιδο βρίσκεται στο επίκεντρο της ευεξίας εδώ και χρόνια. Από τις αναρτήσεις των influencers μέχρι τα viral βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφορούν πολυάριθμοι ισχυρισμοί για αυτό το ζυμωμένο υγρό — αλλά ποιοι από αυτούς είναι στην πραγματικότητα αληθινοί; Σίγουρα, μπορεί να βοηθήσει στην καταστολή της όρεξης σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν πρόκειται να σας κάνει να χάσετε βάρος από μόνο του. Επίσης, τα πιθανά οφέλη του δεν συνδέονται απαραίτητα με την κατανάλωσή του αμέσως μόλις ξυπνήσετε. Για να κατανοήσουμε την αλήθεια πίσω από όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, κοιτάξαμε πέρα από τη διαφημιστική εκστρατεία και κατευθείαν στα επιστημονικά στοιχεία.

3 αλήθειες και 1 ψέμα για το μηλόξιδο

Αλήθεια #1: Μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τον διαβήτη σας

τα στοιχεία σχετικά με το μηλόξιδο υποδεικνύουν ότι μπορεί να βοηθήσει ορισμένα άτομα να διαχειριστούν καλύτερα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους, αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για όλους. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση εννέα μελετών διαπίστωσε ότι, σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, η κατανάλωση μηλόξιδου για διάστημα οκτώ εβδομάδων μείωσε σημαντικά τη γλυκόζη πλάσματος νηστείας. Αυτή η μείωση του σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη πιθανότατα μπορεί να αποδοθεί στην υψηλή συγκέντρωση οξικού οξέος, μιας ένωσης που μπορεί να επιβραδύνει την πέψη των υδατανθράκων στο σώμα και, επομένως, την απελευθέρωση των σακχάρων στην κυκλοφορία του αίματος. Μια άλλη μελέτη, η οποία αξιολόγησε τις επιδράσεις του μηλόξιδου στα επίπεδα ινσουλίνης σε άτομα με διαβήτη, διαπίστωσε ότι τα άτομα παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα της ορμόνης μετά την κατανάλωση 30 ml μηλόξιδου καθημερινά για οκτώ εβδομάδες.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε πως η διαχείριση του σακχάρου στο αίμα είναι μια πολύπλευρη διαδικασία και δεν υπάρχει κάποια γρήγορη λύση. Ακόμα κι αν το μηλόξιδο μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική παρέμβαση, δεν θα πρέπει να αντικαθιστά ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής ή τα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί από τον γιατρό.

Αλήθεια #2: Η ώρα της ημέρας που το πίνετε δεν έχει σημασία

Μπορεί να έχετε δει άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πίνουν μια γουλιά μηλόξιδο το πρωί ή να ισχυρίζονται ότι η κατανάλωση ξιδιού αμέσως μετά το γεύμα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της πέψης. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ότι δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που να υποστηρίζουν πως η κατανάλωσή του σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας είναι πιο ωφέλιμη. Παρά τα όσα βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η επιλογή της ώρας κατά την οποία πίνετε μηλόξιδο έχει σημαντικό αντίκτυπο στα πιθανά οφέλη του. Αν σας αρέσει να το καταναλώνετε το πρωί, μπορείτε να το κάνετε, αλλά στην πραγματικότητα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας είναι αποδεκτή, εφόσον είναι κάτι που θέλετε να εντάξετε στη διατροφή σας.

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Αλήθεια #3: Πρέπει να αραιωθεί πριν από την κατανάλωση

Μια γουλιά κατευθείαν από το μπουκάλι μπορεί να φαίνεται σαν ένας εύκολος τρόπος για να λάβετε την ημερήσια ποσότητα μηλόξιδου, όμως η κατανάλωσή του χωρίς αραίωση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δόντια και τον λαιμό σας. Δεδομένου ότι το ξίδι έχει έντονη οξύτητα, η επαναλαμβανόμενη έκθεση ευαίσθητων περιοχών, όπως τα δόντια, τα ούλα, το στόμα και ο οισοφάγος, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, ακόμη και μακροχρόνια οδοντική διάβρωση.

Σύμφωνα με μια μελέτη σχετικά με τα επίπεδα pH των ποτών που διατίθενται ευρέως στο αμερικανικό κοινό και την πιθανότητα πρόκλησης οδοντικής διάβρωσης, τα ποτά με pH 3,0 ή χαμηλότερο θεωρήθηκαν εξαιρετικά διαβρωτικά. Το μηλόξιδο βρίσκεται κοντά σε αυτό το όριο, με pH που κυμαίνεται από 3,0 έως 3,5. Ένας εύκολος και ασφαλής τρόπος να το καταναλώσετε είναι να αναμείξετε μια μικρή ποσότητα με νερό, τσάι ή κάποιο άλλο ρόφημα. Μπορείτε ακόμη να το προσθέσετε σε μια σάλτσα σαλάτας ή να το χρησιμοποιήσετε σε μια μαρινάδα.

Το ψέμα: Το μηλόξιδο είναι το εισιτήριο για τη γρήγορη απώλεια βάρους

Ένας από τους πιο συνηθισμένους ισχυρισμούς σχετικά με τα οφέλη του μηλόξιδου για την υγεία είναι ότι μπορεί να έχει μεγάλη και αποτελεσματική επίδραση στην απώλεια βάρους. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ελάχιστα έως καθόλου στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την ιδέα. Μάλιστα, μια δημοφιλής μελέτη που ισχυριζόταν ότι 120 άτομα στον Λίβανο, τα οποία ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα, κατάφεραν να χάσουν το 9% της σωματικής τους μάζας με καθημερινή κατανάλωση μηλόξιδου για 12 εβδομάδες, ανακλήθηκε από τον εκδότη της, το British Medical Journal, λόγω ανησυχιών που εκφράστηκαν σχετικά με την ποιότητα της έρευνας.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι, από τις μελέτες που εξέτασαν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν σημαντική καταστολή της όρεξης. Ενώ η επίδραση του μηλόξίδου στην όρεξη έχει παρατηρηθεί σε βραχυπρόθεσμες μελέτες, τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό ότι το ξίδι αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος με υγιεινό τρόπο. Τα διαθέσιμα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα και δεν δείχνουν ότι αποτελεί μια βιώσιμη παρέμβαση για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Παρά τη φήμη του ως «υπερτροφή», το μηλόξιδο δεν έχει τα επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη που χρειάζεται για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ενώ η κατανάλωσή του μπορεί να είναι ευεργετική για τη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και τη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη σε άτομα με διαβήτη, άλλοι δημοφιλείς ισχυρισμοί, όπως η αποτελεσματικότητά του στην απώλεια βάρους, δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι.

Ακόμα και για άτομα χωρίς διαβήτη, είναι δυνατό να απολαμβάνουν το μηλόξιδο — τόσο για την έντονη γεύση του όσο και για τα πιθανά μικρά οφέλη του για την υγεία — με ασφαλή και υγιεινό τρόπο. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι είναι αραιωμένο όταν το καταναλώνετε και μην ανησυχείτε υπερβολικά για το πότε θα το πιείτε. Δεν χρειάζεται να πετάξετε το μπουκάλι μόνο και μόνο επειδή το μηλόξιδο δεν είναι ένα θαυματουργό τονωτικό. Είναι, όμως, σημαντικό να γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει — και τι δεν μπορεί να κάνει — για εσάς και το σώμα σας.