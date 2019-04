H Scarlett Johansson μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα μετά από περιστατικό με paparazzi

H Scarlett Johansson μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Los Angeles τη Δευτέρα, αφού σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δέχθηκε επίθεση από πολλούς paparazzi έξω από το studio της εκπομπής "Jimmy Kimmel Live!"

H ασφάλεια της Johansson την μετέφερε στη τμήμα LAPD του Hollywood, αφού βρέθηκε μέσα σε ένα πλήθος από φωτογράφους έξω από το El Capitan Theatre, όπως αναφέρει το FOX11. H Johansson δεν τραυματίστηκε, απλά "φοβήθηκε" από το περιστατικό, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος του LAPD στο CBS Los Angeles. Η ηθοποιός λέγεται πως βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και επέστρεψε στο σπίτι της όταν έφυγαν οι φωτογράφοι.

.@Avengers week starts TONIGHT with @RobertDowneyJr, @ChrisHemsworth, Scarlett Johansson & Paul Rudd #AvengersEndgame @Marvel + @BradPaisley and music from @2Chainz #RapOrGoToTheLeague pic.twitter.com/Ciu87t4Rnj