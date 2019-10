Η πρώτη φωτογραφία των Ryan Reynolds και Blake Lively μαζί με τη νέα τους κόρη

Ο 42χρονος Ryan Reynolds δημοσίευσε στο twitter για πρώτη φορά, φωτογραφία με την κορούλα του, την οποία απέκτησε με τη 31χρονη Blake Lively.

Όπως φαίνεται, ο ερχομός του τρίτου παιδιού έχει ξετρελάνει το ζευγάρι ενώ μαζί με το νέο μέλος ποζάρουν στο Capilano Suspension Bridge Park. Μπορεί να μη μπορούμε να δούμε το πρόσωπο της μικρής, αλλά η φωτογραφία είναι πραγματικά αξιολάτρευτη.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx

