Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι είχε ζητήσει για να γίνει το Bond girl στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο

Η έμπιστη φίλη, προσωπική βοηθός και ενδυματολόγος, Angela Kelly της βασίλισσας Ελισάβετ αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο The Other Side of The Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe.

Στο νέο βιβλίο, η βασίλισσα Ελισάβετ παρουσιάζεται με πολύ διαφορετικά στοιχεία απ’ ότι την έχουμε συνηθίσει. Η βασίλισσα περιγράφεται ως χαλαρή, με υψηλή αίσθηση του χιούμορ ενώ σε πολλά σημεία εμφανίζεται χωρίς γάντια, τιάρες και καπέλο με τα χέρια στην τσέπη.

Μεταξύ άλλων, η Kelly αποκαλύπτει τι είχε ζητήσει η βασίλισσα προκειμένου να γίνει το «κορίτσι» του James Bond στο σκετσάκι με τον Daniel Craig στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Ο όρος της βασίλισσας Ελισάβετ για να πει το «ναι» ήταν η επιθυμία να πει τη χαρακτηριστική φράση «Good evening, Mr Bond» όταν ο James Bond θα εμφανιζόταν στην αίθουσα ακροάσεων του παλατιού, όπως κι έγινε, αφήνοντας πίσω μια στιγμή που έμεινε ανεξίτηλη στο χρόνο.

