Πρίγκιπας Harry: Η αυθόρμητη αντίδραση του στο φλερτ μίας θαυμάστριας του

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο πρίγκιπας Harry επισκέφθηκε το Τόκιο προκειμένου να παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Τελικό Πρωτάθλημα Rugby 2019 ανάμεσα στην Αγγλία και Νότια Αφρική. Εκεί συνάντησε παραολυμπιονίκες και μαθητές του τοπικού σχολείου.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τους μαθητές, ένα κορίτσι δε δίστασε να ομολογήσει στον πρίγκιπα πως τον βρίσκει πολύ γοητευτικό. Ο πρίγκιπας Harry αντέδρασε αυθόρμητα και πολύ γλυκά στο διακριτικό φλερτ της έφηβης, εξηγώντας της πως είναι παντρεμένος και δείχνοντας στην κοπέλα τη βέρα του.

Το The Royal Family Channel μοιράστηκε την αμήχανη στιγμή στο Twitter, όπου δείχνει τον Harry να λέει: «Είμαι παντρεμένος». Οι μαθητές λύνονται στα γέλια ενώ η στιγμή που δείχνει τη βέρα του φαίνεται παρακάτω προς το τέλος της δημοσίευσης.

The Duke of Sussex meets Paralympic hopefuls in Tokyo ahead of rugby final

He warmed up for the Rugby World Cup final at a training session for would be Japanese Paralympians and discovered that one or two of them were rooting for England's opponents.

