Η αμήχανη στιγμή που η Kate Middleton απέφυγε το χάδι του πρίγκιπα William

Για τα βασιλικά ζευγάρια, η λέξη «ιδιωτικότητα» φαίνεται πως είναι άγνωστη. Η κάθε κίνηση καταγράφεται στην κάμερα, όπως κι έγινε πρόσφατα όταν ο φακός έπιασε την Kate Middleton να προσπαθεί να αποφύγει ένα χάδι του πρίγκιπα William.

Η σκηνή καταγράφηκε στο πρόσφατο εορταστικό επεισόδιο του BBC, «A Berry Royal Christmas», όπου η διάσημη σεφ, Mary Berry ακολούθησε το βασιλικό ζευγάρι στις υποχρεώσεις του γύρω από διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις με το επεισόδιο να ολοκληρώνεται στο τέλος, με τον δούκα και τη δούκισσα του Cambridge να ετοιμάζουν το μενού για ένα φιλανθρωπικό γεγονός.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk

— Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019