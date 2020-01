Brad Pitt: «Έκοψα το ποτό χάρη στον Bradley Cooper»

Άλλο ένα βραβείο πήρε ο Brad Pitt αυτή τη φορά από το National Board of Review για τον ρόλο του στο “Κάποτε στο… Χόλιγουντ”. Την παρουσίαση του βραβείου έκανε ο Bradley Cooper, ο οποίος επαίνεσε την περιέργεια, την ακεραιότητα, την ψυχή αλλά και το εργασιακό ήθος του Pitt προτού αυτός ανέβει στη σκηνή, τον αγκαλιάσει και παραλάβει το βραβείο.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, που ακολούθησε, ο 56χρονος Pitt όχι μόνο ανταπέδωσε τα καλά λόγια αλλά είχε κάτι παραπάνω να πει: "Οφείλω τη νηφαλιότητά μου στον Cooper". “Σε ευχαριστώ Bradley. Ο Bradley έβαλε την κόρη του για ύπνο και έτρεξε ως εδώ για να το κάνει αυτό”, σχολίασε ο Pitt. “Είναι γλύκας. Έκοψα το ποτό χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο και κάθε μέρα είναι καλύτερη από τότε. Σε αγαπώ και σε ευχαριστώ” του είπε.

#BradleyCooper (who won Best Director from @NBRfilm last year!) introduces NBR Best Supporting Actor winner #BradPitt for @OnceInHollywood from @SonyPictures #NBRgala #NBRawards #NBR pic.twitter.com/vuRHlVKRhL

— NBR (@NBRfilm) January 9, 2020