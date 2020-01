Ο λόγος που η Charlize Theron χαρακτήρισε την Ellen DeGeneres «τραγική»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ellen DeGeneres βρέθηκε πρόσφατα η Charlize Theron και μαζί με τον Michael B. Jordan ένιωσαν πραγματικά αμήχανα, ενός άβολου σκηνικού που είχε δημιουργήσει η παρουσιάστρια.

Πριν κάποιο καιρό η διάσημη ηθοποιός είχε βρεθεί μαζί με την Nicole Kidman και τη Margot Robbie στην εκπομπή της DeGeneres για να προωθήσουν την ταινία "Bombshell" και είχαν παίξει το κλασικό παιχνίδι "Who ‘d You Rather". Σε αυτό το παιχνίδι καλείται ο καλεσμένος να διαλέξει ανάμεσα σε δύο διάσημους αυτόν που θα έβγαινε ραντεβού. Η Theron τότε είχε καταλήξει στον Michael B. Jordan.

Τα έφερε λοιπόν έτσι η μοίρα, ώστε οι δυο τους να είναι καλεσμένοι στην εκπομπή την ίδια ημέρα. Και φυσικά η DeGeneres δεν έχασε την ευκαιρία να τους φέρει ενώπιος ενωπίω. Έτσι, πολύ γρήγορα υπενθύμισε στην Theron την επιλογή της και της πρότεινε να φέρουν έξω στο πλατό τον Jordan. Η Theron τότε σηκώθηκε και με φανερή την ντροπή της γύρισε και είπε στην παρουσιάστρια «Είσαι πραγματικά τραγική», αλλά αυτό δεν σταμάτησε την παρουσιάστρια από το να φωνάξει τον ηθοποιό και να γίνει ακόμα πιο άβολη η κατάσταση.

Δείτε την άβολη στιγμή στο παρακάτω video:

