Ο Leonardo DiCaprio και ο Brad Pitt έχουν δικό τους κώδικα επικοινωνίας- Το χαϊδευτικό του Brad που προκαλεί έκπληξη

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως ο Leonardo DiCaprio και ο Brad Pitt έχουν αναπτύξει μια βαθύτερη σχέση μέσα από τη συνεργασία τους στην ταινία Once Upon a Time in Hollywood.

Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι το πώς ο DiCaprio έχει επιλέξει να εκφράσει τον μεταξύ τους δέσιμο.

Όπως αποκάλυψε ο Brad Pitt σε ομιλία του κατά τη λαμπερή εκδήλωση των SAG Awards, «Lover. Με φωνάζει "lover". Είναι αρκετά δυσνόητο αλλά το έχω αποδεχτεί»!

Όταν του ζητήθηκε να επεκταθεί επάνω στην τηλεοπτική τους χημεία, ο διάσημος ηθοποιός προσθέτει: «Είμαστε πολύ κοντά με τους περισσότερους συναδέλφους, δείχνουμε σεβασμό ο ένας στον άλλον και φυσικά κάνουμε πολύ συχνά, πλάκα μεταξύ μας».

Ο Brad Pitt κέρδισε το βραβείο του β' ανδρικού ρόλου για την επιτυχημένη ταινία Once Upon a Time in Hollywood, ανοίγοντας τον δρόμο για τα Oscars στις 9 Φεβρουαρίου.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Instagram/ extratv

