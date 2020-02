O Ben Affleck σοκάρει με τις νέες αποκαλύψεις για την ψυχική του υγεία

Μετά τη συνέντευξη που έδωσε στους New York Times, ο διάσημος ηθοποιός, Ben Affleck, αποκαλύπτοντας ότι έχει μετανιώσει για τον χωρισμό του από τη Jennifer Garner, μίλησε στη Diane Sawyer και για τις μάχες με την ψυχική του υγεία και τους εθισμούς του.

"Ναι, παίρνω αντικαταθληπτικά. Με βοηθούν πολύ. Τα παίρνω από 26 χρονών", αποκάλυψε ο Affleck. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι ο αγώνας του με το αλκοόλ και το διαζύγιό του από την μητέρα των παιδιών συνέβαλαν στην απόφασή του να εγκαταλείψει διάφορες ταινίες που του επέφεραν πολλά κέρδη, όπως τον "Batman". Ο ηθοποιός είπε ότι ο αγώνας του με το αλκοόλ και το διαζύγιό του συνέβαλαν στην απόφασή του να εγκαταλείψει το franchise. Ο νικητής του Όσκαρ, ο οποίος χώρισε το 2018 από την Garner πρόσθεσε: "Έπινα σχετικά κανονικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που συνέβη, ήταν ότι άρχισα να πίνω όλο και περισσότερο όταν κατέρρευσε ο γάμος μου".

